Costanza Caracciolo: chi è, età, carriera, Striscia la Notizia, Bobo Vieri, figlie, foto e Instagram

Torna l’appuntamento con Verissimo. Tra i tanti ospiti della puntata in onda oggi, sabato 25 marzo 2023, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Ma conosciamo meglio Costanza, ex Velina di Striscia la Notizia, attrice, modella e showgirl: cosa sappiamo su di lei? Ecco tutte le informazioni sulla showgirl!

Gli esordi a Striscia la Notizia, la carriera di Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo è nata a Lentini il 17 gennaio del 1990. Fin da piccola ha sempre coltivato il sogno di diventare attrice e per questo ha studiato recitazione. Ha debuttato in tv come Velina nel programma Striscia la Notizia, al fianco di Federica Nargi, nel 2008. Le due belle veline sono ancora oggi in ottimi rapporti di amicizia. Dopo l’esperienza al tg satirico la showgirl ha lavorato anche al cinema recitando nel 2011 nel film Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4 di Massimo Morini. Con lei nuovamente Federica Nargi con cui ha anche partecipato a Pechino Express l’anno successivo. E poi i lavori come modella e testimonial di brand di successo: nel 2014 la troviamo inoltre sulla copertina di Maxim. Oggi è molto attiva sui social come influencer: ha inoltre un proprio marchio di prodotti per la cura dei capelli.

La vita privata, il matrimonio con Bobo Vieri e le figlie

La modella è stata fidanzata per diverso tempo con l’attore Primo Reggiani, con cui la storia è terminata nel 2016. Da quello stesso anno si è legata sentimentalmente a Bobo Vieri, il playboy più impenitente del mondo del calcio, riuscendo a fargli mettere la testa a posto. Il loro matrimonio, in gran segreto, è stato celebrato nel 2019: un anno prima Costanza e Bobo erano diventati genitori della piccola Stella nel novembre 2018 e a marzo 2020 della piccola Isabel.

Curiosità, quello che non sai su Costanza Caracciolo

Recentemente è stata di nuovo negli studi di Striscia la Notizia ed ha postato sui social una foto accanto al tapiro d’oro. Ecco qualche altra informazione su di lei:

Nome: Costanza

Costanza Cognome: Caracciolo

Caracciolo Età: 29 anni

29 anni Altezza: 1.70 cm

1.70 cm Professione: Showgirl, modella, imprenditrice, influencer

Showgirl, modella, imprenditrice, influencer Marito: Bobo Vieri

Bobo Vieri Figlie: Stella Vieri e Isabel

Instagram Costanza Caracciolo, dove trovarla sui social

Sui social Costanza Caracciolo è molto attiva – e non potrebbe essere altrimenti – ed ha un proprio profilo Instagram che vanta oltre un milione di followers! Lo potete trovare qui (@costy_caracciolo).