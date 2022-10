Cristiana Capotondi: ‘È nata mia figlia, ma non è di Andrea Pezzi: noi ci siamo lasciati’. Le ultime news

Ha sempre scelto la strada della ‘privacy’ e ha sempre tutelato la sua famiglia e i suoi amori, vissuti lontani dai riflettori. Ma ora Cristiana Capotondi, che è diventata mamma di Anna, ha deciso di lasciarsi andare. E di raccontarsi ai microfoni dell’Ansa, dove ha annunciato la nascita della sua bambina e dove, come rovescio della medaglia, ha parlato della fine della sua storia d’amore con Andrea Pezzi, il compagno che le è stato vicino per lunghi 15 anni.

Di chi è la figlia di Cristina Capotondi?

“Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa, che oggi sono felice di condividere” – ha detto la Capotondi, che ha vissuto la gravidanza lontano dai riflettori e dal mondo dei social. La notizia della dolce attesa, tra l’altro, era stata rivelata dal settimanale Diva e Donna, me lei aveva deciso di non parlare, di non smentire e confermare. Ma di custodire gelosamente quel momento indimenticabile della sua vita.

Perché è finita la storia d’amore con Andrea Pezzi

Una pagina bella della sua vita a cui ne segue una ‘dolorosa’. L’attrice, infatti, ha interrotto la relazione con Andrea Pezzi, conduttore e imprenditore, con il quale faceva coppia fissa dal 2006. I motivi della rottura non sono chiari, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti nonostante la bimba non sia figlia sua.

“Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea si era interrotta da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui”. Andrea, quindi, non ha mai lasciato solo Cristiana. Insieme per 15 anni, legati da un profondo affetto.