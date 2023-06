Cristiano Malgioglio a Tu si que vales? Il gossip sul giudice di Amici

Cristiano Malgioglio, col suo intramontabile ciuffo, ha svettato come protagonista indiscusso nella stagione televisiva appena passata. Il cantante e paroliere (da non dimenticare le bellissime canzoni scritte per Mina e non solo) ha conquistato la poltrona di giurato in ben due dei programmi più seguiti del piccolo schermo: Tale e Quale Show su Rai 1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Con la sua ironia pungente e la sua irriverenza gentile, rese ancor più simpatiche dal suo inconfondibile accento, Malgioglio ha fatto breccia nel cuore del pubblico e dei telespettatori. Ora, con l’arrivo dell’estate e la sospensione di molte trasmissioni, ci si chiede in quale programma continuerà a scatenare il suo show; dai rumors spunta l’ipotesi di “Tu si que Vales?”

Cristiano Malgioglio a Tu si que vales? Le indiscrezioni

Nei giorni scorsi è circolata una voce dinamitarda sul suo possibile futuro televisivo di Malgioglio. Secondo certe voci di corridoio, infatti, sembra che Maria De Filippi avrebbe voluto portare Cristiano Malgioglio anche nel suo altro talent show del sabato sera: Tu si que vales. Il programma, che tornerà in onda a settembre per la sua decima edizione, e che dunque vedrebbe proprio il cantante siciliano come giudice . Una notizia che naturalmente ha fatto sognare e sperare i fan di Malgioglio, che desidererebbero rivedelo al più presto sul piccolo schermo. Ma sarà vero? Cerchiamo di andare in fondo alla questione!

Verso la smentita

A fugare i dubbi sulla questione ci ha pensato il sito TvBlog.it, che ha smentito categoricamente l’ipotesi. Secondo il portale, infatti, Cristiano Malgioglio nonparteciperà a Tu si que vales, ma resterà fedele a Carlo Conti e al suo Tale e Quale Show. Dietro questa scelta c’è un atto di fairplay da parte di Maria De Filippi che non avrebbe mai sottra a Conti uno dei suoi elementi di punta, visto che tra i due intercorre un rapporto di amicizia e lealtà. Anzi, sarebbe stato proprio un confronto e consenso tra i due conduttori a portare Malgioglio ad Amici, dove ha fatto un ottimo lavoro.

Quindi quale sarà il cast?

Per ora non ci sono informazioni ufficiali sul cast del programma, ma è probabile che vedremo ancora Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione. Per quanto riguarda la giuria, invece, dovrebbero essere riconfermati Gerry Scotti (che a settembre forse tornerà alla conduzione di “Io Canto”), Maria De Filippi , Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Cristiano Malgioglio non sarà a Tu si que vales, ma non per questo lo perderemo di vista. Il cantante tornerà infatti a Tale e Quale Show per giudicare le divertenti imitazioni dei vip. E non v’è dubbio che ci regalerà molte sorprese e colpi di scena in tv. Malgioglio d’altronde è sempre una garanzia di divertimento e intrattenimento!