Cristiano Malgioglio è fidanzato? Età e vita privata

Cristiano Malgioglio è senza dubbio uno dei personaggi più estroversi, caratteristici ed irriverenti del nostro panorama televisivo e mediatico. Una personalità spumeggiante e mai banale, che per diversi anni ha accompagnato il pubblico che lo segue sempre con grandissimo entusiasmo. Lui oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Dalla carriera alla sfera privata. Forse oggi rivelerà l’identità misteriosa del suo fidanzato? Non lo sappiamo, ma intanto ecco cosa abbiamo scoperto sul ragazzo che gli ha fatto battere il cuore!

La vita privata di Cristiano Malgioglio

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017, Cristiano ha raccontato di essere legato da oltre 10 anni ad una persona conosciuta durante una vacanza con degli amici. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni perché ha sempre preferito lasciarla lontano dia riflettori. Tuttavia, si è aperto durante un’intervista con il settimanale Gente mettendo a nudo le sue paure. “Se oggi non ho una grande relazione, è perché mi fa paura tutto, mi fa paura la persona che deve vivere con me” ha raccontato. “Io voglio preoccuparmi della mia persona e amare a distanza. Ho una relazione a distanza molto bella, ne ho avuta più di una, ma tutte finite per colpe mie. Quando subentrano storie molto importanti, mi spavento e voglio fuggire”.

Chi è il fidanzato di Malgioglio

Sembra che il fidanzato di Malgioglio non sia più un segreto: ha ammesso di essere fidanzassimo e innamorato da oltre dieci anni. Il giovane è un ragazzo turco originario di Istanbul, la città in cui si sono conosciuti. Si sono incontrati a Piazza Taxsim la prima volta, per caso. Da uno sguardo è nato un vero e proprio colpo di fulmine. Il bel giovane lavora come nutrizionista e attualmente vive a Dublino, dove Malgioglio si reca molto spesso. Ha circa 38 anni, quindi è molto più giovane del paroliere italiano e sappiamo che parla solo inglese. Il suo nome è Michael.

Le relazioni a distanza e l’infedeltà

Malgioglio ha raccontato in più occasioni di essere molto felice dell’attuale relazione, che sta durando molto più di tutte le precedenti. Ha confessato che questo è dovuto anche a un suo “vizio”: il tradimento. Ha anche raccontato di aver avuto fidanzati in tutto il mondo: Grecia, Croazia, Francia e molti altri luoghi. Preferisce le relazioni a distanza per mantenere la sua libertà. Pare che questa volta stia funzionando davvero e i due siano molto felici assieme.