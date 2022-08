Cristiano Malgioglio e l’ultimo gossip: ‘Mi sono innamorato di un altro’

La relazione tra Malgioglio e il suo fidanzato turco va a gonfie vele, ma il popolare cantautore ha rivelato di essersi innamorato di un altro.

L’uomo misterioso di cui Malgioglio è innamorato

Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi, in cui ha parlato della sua carriera, della sua vita in generale e dei suoi progetti. Poi qualche parola anche sulla relazione che da anni porta avanti con il fidanzato turco, che però nessuno ha mai visto. In questa circostanza la rivelazione shock di Malgioglio: “Tutto bene… In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora”. La domanda sorge spontanea: chi è l’uomo misterioso? Per ora sembra che il cantautore non abbia rilasciato dichiarazioni sull’identità del fortunato.

Il dramma di Malgioglio: “Sono stato operato d’urgenza”

Poco prima di partecipare al GF Vip Malgioglio ha rischiato la vita. L’artista ha parlato dei controlli che fece per un neo sospetto: “Sono stato operato d’urgenza…Se invece avessi rimandato il controllo, le cose sarebbero andate sicuramente in modo diverso…”

Da quel momento il cantautore ha sempre raccomandato a tutti di stare attenti ad esporsi al sole senza protezione solare: “Farsi fare la mappatura dei nei e sottoporsi a un controllo annuale può salvare la vita…”

Il programma Mi casa es tu casa

Poi l’artista parla della sua avventura a Rai Tre con il programma Mi casa es tu casa, dove è conduttore: “Riceverò gli ospiti a casa mia per una chiacchierata all’insegna del divertimento e dell’ironia…Lacrime e dolori saranno banditi…”