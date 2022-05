Grande Fratello Vip: nuova opinionista contesa tra Alfonso Signorini e Carlo Conti

Notizia bomba per tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip alle prese con la programmazione della nuova edizione. A condire maggiormente le pagine del gossip sono i rumors attorno ai nomi che affiancheranno Alfonso Signorini. Non solo. Alcuni nomi sarebbero perfino contesi con un altro conduttore d’eccezione, niente meno che Carlo Conti. Insomma se ne profilano delle belle!

Chi sarà la nuova opinionista del GF Vip 7?

Il nome che circola da giorni è quello di Katia Ricciarelli che peraltro nella casa c’è già stata, ma da concorrente. La stessa però sarebbe stata messa nel mirino da Carlo Conti per il suo Tale e Quale show: chi la spunterà alla fine? Intanto Signorini ha già perso Sonia Bruganelli che ha già dichiarato la sua intenzione a non voler proseguire nell’avventura GF Vip per dedicarsi a nuovi progetti.

Gli altri nomi

Dopodiché circola anche la candidatura ad esempio di Cristiano Malgioglio. Ad ogni modo per la casa Vip più spiata di Italia pare che Signorini dovrà fare a meno anche di Adriana Volpe che proprio insieme alla Bruganalli aveva creato un bel team.

Gf Vip 7 news

Quali sono infine le altre notizie sul reality? Intanto qualche piccola anticipazione c’è per ciò che riguarda i concorrenti; oltre al primo nome svelatovi qui secondo quanto anticipato da Blogo infatti ai nastri di partenza del programma potrebbero esserci anche Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè. Infine, notizia di oggi, la rivelazione che Antonino Spinalbese sarà un nuovo concorrente così come Manuela Arcuri e Brenda Asnicar. Continuate a seguirci per altri aggiornamenti!