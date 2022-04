Tutto pronto per il GF Vip 7: svelato il nome del primo concorrente

Tutto pronto per la partenza del Grande Fratello Vip. La settima edizione del reality, condotta sempre da Alfonso Signorini, inizierà il prossimo Settembre. Girano già alcuni voci sui possibili partecipanti pronti per entrare in casa e sconvolgere gli animi dei telespettatori. Vediamo il nome del primo concorrente..

Chi saranno i partecipanti del GF Vip

Il grande successo delle edizioni passate ha portato tantissimi concorrenti all’apice della loro carriera. In questo, Alfonso Signorini è stato bravo, soprattutto nell’ultimo anno, perché ha fatto riemergere personaggi non necessariamente già conosciuti dalla maggior parte.

Alcune indiscrezioni hanno fatto pensare a un ritorno di Pamela Prati, altri di Veronica Cozzani (la mamma di Belen) e di Antonio Zequila. Ma, tra tutti, il nome che sembra essere quello più ufficiale è quello di.. Alvaro Vitali.

Chi è Alvaro Vitali

Secondo alcune voci l’attore comico sarebbe pronto per firmare il contratto per l’ingresso nella casa. Alvaro Vitale è nato nel 1950 ed è conosciuto particolarmente per il ruolo nel film famosissimo “Pierino”. In passato, nel 2006, ha già avuto esperienze nel mondo della televisione. Era stato infatti scelto tra i concorrenti de “La Fattoria”. Un’esperienza intensa che però è dovuta durare poco a causa di alcuni problemi di salute.