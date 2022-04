Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, amore al capolinea. Lui cancella tutte le foto: “È finita”

La coppia che ultimamente ha fatto innamorare tutti i telespettatori del Grande Fratello, e non solo, è al capolinea. Già da tempo parecchie indiscrezioni hanno fatto notare che tra i due le cose non stavano andando tanto bene. Prima la reazione del padre di Manuel Bortuzzo contro Lulù, poi il distacco di Manuel, infine la conferma di tutto. Lui con una storia instagram ha voluto avvisare i fan che “la storia bellissima al gf vip non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

La storia tra Manuel e Lulù

Sembrava che al Gf vip le cose andassero a gonfie vele. Si, all’inizio, tra battibecchi, molte incomprensioni di Manuel e tanta apprensione di Lulù, nessuno ci sperava tanto. Ma dopo quel periodo i due erano “follemente innamorati”! Tantissime le dediche di Manuel per la sua “Princess” una volta uscito dal programma e lunghissimi i pianti di lei per la nostalgia del suo “Principe”. Ma forse, sotto sotto, qualcosa non andava da tempo.

Appena Lulù è uscita dal programma, i due sono andati a convivere. I progetti per il futuro erano molteplici, “dal matrimonio alla famiglia“. La ragazza aveva dichiarato: “finalmente ho realizzato il sogno di andare a convivere con il mio principe azzurro”. Addirittura Manuel avrebbe dovuto partecipare alla serie tv delle tre sorelle, un po’ come i Kardashian.

La conferma della rottura di Manuel

La risposta di Lulù

Lulù non ha risposto. Non ha voluto dichiarare niente. Si è limitata a condividere delle storie su Instagram di ieri sera dove, felicemente, stava cenando con le sue sorelle e Giacomo Urtis. All’evento presenti anche Delia e Alex Belli, suoi compagni del Gf, Chadia Rodriguez e tanti altri.