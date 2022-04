Lulù Selassié, scontro con il padre di Manuel Bortuzzo: lui la cancella da Instagram

Lulù Selassié ha litigato con il padre di Manuel Bortuzzo, suo attuale fidanzato. Sembrerebbe che le cose per la giovane coppia non stiano andando a gonfie vele. Eppure, da pochissimo tempo Lulù avrebbe dichiarato di essere riuscita finalmente a realizzare il suo sogno: andare a vivere con il suo principe azzurro. Vediamo invece cosa sta succedendo.

Cosa succede tra Lulù e il padre del fidanzato Manuel

Da qualche tempo i fan più attenti si sono accorti che Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, stia prendendo le distanze dalla nuova ragazza del figlio, Lulù. A testimonianza di ciò è prorpio il fatto che Franco abbia smesso di seguire la ragazza sui social, eliminandola definitivamente.

L’influencer ed esperta di gossip Deinaira Marzano, la quale è sempre sul pezzo, avrebbe poi confermato la vicenda con una storia Instagram affermando che non solo Lulù è stata tolta dai follower ma che suo “suocero” avrebbe tolto anche la sorella Clarissa.

La motivazione però ancora non è chiara. Sicuramente ci sarà qualcosa sotto che a Franco Bortuzzo non va bene e che presto verrà fuori. Peccato, proprio ora che le Tre sorelle “Princess” avrebbero dovuto iniziare a girare il loro primo reality in cui è confermata la presenza di Manuel.

Il nuovo reality di Lulù

Da poco è stato confermato che all’inizio dell’estate le “Princess” inizieranno a girare il loro nuovo reality. Lulù, protagonista indiscussa, condividerà quest’esperienza con il suo fidanzato Manuel. Il reality dovrebbe essere una sorta di documentario stile serie tv in cui sarà condiviso il mondo delle tre sorelle e quello dei loro cari.

Speriamo che la loro relazione non finisca perché sarebbe molto interessante vedere come i due si comportano nella quotidianità. Già nel programma Grande Fratello avevano fatto sognare con i loro battibecchi, tira e molla, e la grande passione che c’è tra i due.

