Isola dei Famosi, i Rodriguez nella bufera. Alvin e Vladimir attaccano: ‘Vi dovete vergognare’

Isola dei Famosi, i Rodriguez l’hanno fatta grossa. Vladimir Luxuria furiosa urla contro i due: “Vergognatevi e chiedete immediatamente scusa a Ilona. Non avete capito nulla”. Sembrerebbe che le condizioni fisiche a cui i naufraghi devono sottomettersi si stiano facendo sentire sempre di più. Vediamo cos’è successo questa volta.

La frase di Gustavo Rodriguez e la negazione di Jeremias

Durante la sesta puntata è stata mandata in diretta la clip in cui Gustavo, papà di Belen, e Jeremias attaccavano duramente la loro compagna Ilona. La frase che più ha fatto scalpore è stata proprio quella di Gustavo Rodiguez che, rivolgendosi alla partecipante, ha detto che non avrebbe più voluto darle da mangiare perché tanto la considerava troppo inutile per il gruppo.

Jeremias però ha negato tutto affermando che i problemi con Llona c’erano già da tempo e che ad averli iniziati era stata proprio lei dopo la nomination. “Llona mi ha insultato ma questa parte non l’avete proprio messa. Io non mi sono neanche mai permesso di parlare del figlio perché neanche lo conosco. Sarebbe corretto che Llona dicesse la verità“.

La risposta di Ilona e l’ira di Vladimir

Ilona mortificata ha risposto ai due che a differenza loro non ha manie di protagonismo e non ha bisogno di far vedere per forza tutto quello che fa per il gruppo.

“Ci sono rimasta male perché io non sono come loro. Non mi butto davanti alla telecamera per farmi vedere. Io il pesce l’ho pescato con Roger e ho portato il cactus. Non gli è fregato niente e io non vado nelle rocce pericolose”.

All’opinionista Vladimir Luxuria la reazione dei Rodriguez proprio non è andata giù. In particolare a Gustavo ha detto che non si sarebbe mai più dovuto permettere di rivolgersi così ad un suo compagno e di non avere ancora chiaro il significato “dello spirito comunitario”.

