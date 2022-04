Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato giovedì 7 aprile: chi è in nomination, coppia eliminata ieri sera

Sta appassionando milioni di telespettatori l‘Isola dei Famosi, il reality all’insegna dell’avventura che ancora una volta vede al timone la conduttrice Ilary Blasi. Dopo le eliminazioni della scorsa settimana, con Marco Melandri che ha dovuto abbandonare il gioco, e la squalifica arrivata ieri di Silvano Michetti, uno de I Cugini di Campagna che appena sbarcato sull’isola si è lasciato andare ad un’imprecazione, questa sera chi dovrà tornare in Italia? Chi dei concorrenti è al televoto e, quindi, a rischio eliminazione?

Quale coppia è stata eliminata ieri sera all’Isola dei Famosi 2022

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, come già anticipato, due coppie. Da una parte quella formata da Lory Del Santo e Marco Cuculo, i due che hanno ricevuto il bacio di Giuda dagli eliminati Blind e Roberta Morise. Dall’altra Roger Balduino, il modello brasiliano che sull’isola si è innamorato della bella Estefania, e Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco e sbarcare su Playa Sgamada?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

I colpi d scena sull’isola non mancano. E dopo l’eliminazione provvisoria su Playa Accoppiada, lì dove giocano i concorrenti in coppia, potrebbe esserci un altro televoto su Playa Sgamada. Chi tra Jovana, Laura, Blind e Roberta rischia di tornare definitivamente in Italia?

Le nomination e quando c’è la prossima puntata

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, lo ricordiamo, andrà in onda salvo cambiamenti del palinsesto, lunedì 11 aprile, sempre in prima serata su Canale 5. Oltre alla diretta, ricordiamo che il survivng game ha uno spazio nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ma non solo: su Mediaset Extra sarà possibile seguire le avventure dei naufraghi, dal lunedì al venerdì alle 12, alle 16 e alle 20.30, mentre domenica l’appuntamento è alle 6. E ancora, sabato alle 17.15 va in onda la replica della puntata del lunedì precedente, mentre alle 21.15 ci sarà quella del giovedì.