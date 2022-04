Isola dei Famosi 2022, anticipazioni puntata 7 aprile: ospiti, concorrenti, squalifiche, nomination ed eliminati, le coppie a rischio

All’appuntamento del lunedì segue quello del giovedì. E i fan, i telespettatori, non vedono l’ora di seguire un’altra e imperdibile puntata dell‘Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che da settimane, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori. Tra mancanza di cibo, nuovi ingressi ed equilibri che vacillano. Ma cosa succederà questa sera? Al timone, come sempre, Ilary Blasi, che sarà in studio con i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

I Cugini di Campagna rischiano la squalifica?

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà sul ‘caso’ de I Cugini di Campagna. Nick Luciani e Silvano Michetti lunedì sono sbarcati in Honduras, ma hanno già creato i primi scompigli. Nel corso della puntata, infatti, Silvano avrebbe bestemmiato in diretta: verrà già squalificato dal gioco? Cosa deciderà di fare la produzione del programma? L’imprecazione sarebbe arrivata prestissimo: Michetti aveva appena messo piede sulla sabbia dopo il tuffo dall’elicottero. Quello che è certo è che il web è impazzito e sui social in tanti hanno gridato al ‘complotto’. O meglio, secondo molti l’azienda avrebbe coperto la bestemmia e sul web corre la polemica. Questa sera si tornerà sulla vicenda?

Isola dei Famosi 2022: quali sono le coppie al televoto

A rischio eliminazione due coppie. Ancora una volta sarà il pubblico a decidere chi mandare a casa tra Lory Del Santo e Marco Cuculo, i due che hanno ricevuto il bacio di Giuda dagli eliminati Blind e Roberta Morise. Loro, però, se la dovranno vedere con Roger Balduino, che sull’isola si è innamorato della bella modella Estefania, e Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco e sbarcare su Playa Sgamada?

Stando ai primi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Lory Del Santo e Marco Cuculo (con il 66.34%), mentre a rischio eliminazione sembrerebbero esserci Roger e Cicciolina, con il 33.66% dei voti. Ma sarà davvero così?

Cosa succede su Playa Sgamada

Da una parte la Playa delle coppie, dall’altra quella meglio conosciuta come ‘Sgamada‘. Dopo l’eliminazione definitiva di Marco Melandri, questa sera qualcun altro rischia di tornare in Italia? A chi toccherà questa brutta sorte tra Blind, Roberta, Jovana e Laura? Non ci resta che scoprirlo sintonizzandoci su Canale 5!