Silvano Michetti squalificato dall’Isola dei Famosi 2022 per la bestemmia: cosa succede a Nick Luciani

I telespettatori lo avevano sentito bene, Nicola Savino aveva esordito con un ‘Ahia’ in diretta, ma lo show era proseguito. Senza non poche polemiche perché molti erano convinti che la produzione avesse tagliato la dichiarazione, quasi per ‘coprire’ quello che era successo. E invece no, perché poco fa è arrivato il comunicato ufficiale: Silvano Michetti, uno de I Cugini di Campagna, è stato squalificato dall’Isola dei Famosi 2022, il reality all’insegna dell’avventura che sta appassionando il pubblico.

La bestemmia di Silvano Michetti

Era appena sbarcato su Cayo Cochinos con Nick Luciani, suo compagno di viaggio in questa avventura, quando Silvano Michetti si è lasciato andare ad un’imprecazione, che non è certo passata inosservata. Prima il tuffo dall’elicottero, poi la breve nuotata e la bestemmia al fianco dell’inviato Alvin. Ora la notizia ufficiale: Mediaset e Canale 5 hanno deciso di squalificare il concorrente e l’azienda nel comunicato stampa si “scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.

Nick Luciani resta in gioco all’Isola dei Famosi 2022?

Non è certo la prima volta che accade. Nel 2006 anche Massimo Ceccherini è stato squalificato dal gioco, sempre per lo stesso motivo. Sorte che è toccata a Silvano Michetti, che non ha fatto neanche in tempo a sbarcare sull’isola che deve ritornare in Italia. Ma cosa succederà al suo compagno di avventura, Nick Luciani? Se lo domandano in tanti, molto probabilmente il cantante di Anima Mia, tra i tanti successi, resterà in gioco, probabilmente approderà su Playa Sgamada e parteciperà come ‘concorrente singolo’. Ora, però, non ci resta che aspettare la puntata di domani per scoprirlo!