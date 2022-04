Isola dei Famosi 2022, i Cugini di Campagna rischiano la squalifica? Cosa ha detto Silvano Michetti

Isola dei Famosi 2022. Non è nemmeno iniziata che già potrebbe terminare in maniera brusca e perentoria. Stiamo parlando dell’avventura sull’Isola più ”famosa” di sempre da parte di Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna.

Silvano Michetti è già a rischio eliminazione dall’Isola dei Famosi 2022: ma perché?

La loro permanenza, a distanza di pochissimo tempo dal loro ingresso nel contest televisivo, potrebbe, di fatto, essere già a rischio. Ma quale sarebbe il motivo? Semplice: Silvano, appena approdato sull’Isola si sarebbe lasciato sfuggire chiaramente una bestemmia con tanto di telecamere e vivavoce, non appena è approdato nella Palapa.

Le sue parole nei momenti successi all’arrivo

Silvano si era appena tuffato dall’elicottero nelle splendide acque dell’Isola dei Famosi 2022, ed era stato, poi, immediatamente raggiunto da Alvin, il quale, lo ricordiamo, è tornato a vestire i panni di inviato dall’Isola. Subito dopo, poi, interrogato sul suo stato di salute, Silvano avrebbe risposto con una bestemmia secca e spontanea. Notate bene: il condizionale che continuiamo ad usare è obbligatorio, almeno per ora.

La censura immediata sui canali Mediaset

Infatti, pur essendo stato abbastanza chiaro il lampante ”porco…”, è pur vero che Mediaset ha immediatamente interrotto l’audio nei video caricati online, tagliando il momento fatidico dell’imprecazione. Per il momento, ancora, non ci sarebbero stati provvedimenti per il volto dei Cugini di Campagna.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2022, ecco quanto guadagnano i concorrenti: i cachet dei naufraghi

Social scatenati per la bestemmia dei Cugini di Campagna: i commenti

Se da una parte, però, il mondo Mediaset ha censurato su suoi canali ufficiali il momento fatidico, dall’altra le ”parole sospette”, per usare un eufemismo, non sono certo passate inosservate sui social. Un utente, ad esempio, in una delle tante pagine create ad hoc per commentare le puntate scrive: “I Cugini di Campagna in gara da 35 secondi, appena arrivati e già tirano una bestemmia”. Un altro aggiunge: ”Noo, che bestemmione!”. E ancora: ”Tutto pronto allora per il bestemmia gate”.

Come andrà a finire?

Rimane, comunque, il dubbio sulla bestemmia stessa: c’è chi infatti rimane scettico sulla cosa. Dovremo attendere, ed avere un po’ di pazienza, per scoprire quali provvedimenti prenderà la produzione del eality condotto dalla bellissima Ilary Blasi. In fondo, ci sono solamente due vie: eliminare Silvano, oppure fargli continuare l’avventura chiudendo un occhio, e, a questo punto, anche un orecchio! Anche perché, i due, hanno già iniziato a dare spettacolo durante l’avventura ballando e mostrandosi con costumi in perfetto stile disco anni ’80.