Televoto Isola dei Famosi, quale coppia viene eliminata stasera: sondaggi, percentuali e anticipazioni di giovedì 7 aprile 2022

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Blind e Roberta Morise, che sono sbarcati su Playa Sgamada e ora giocheranno come concorrenti ‘singoli’, e quella definitiva di Marco Melandri, che ha dovuto riprendere lo zaino e tornare in Italia, questa sera andrà in onda una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi. Ma chi è a rischio eliminazione? E cosa succederà ora che la fame inizia a farsi sentire?

Isola dei Famosi 2022, chi è in nomination stasera

A rischio eliminazione due coppie. Ancora una volta quella formata da Lory Del Santo e Marco Cuculo, i due che hanno ricevuto il bacio di Giuda dagli eliminati Blind e Roberta Morise. Loro, però, se la dovranno vedere con Roger Balduino, che sull’isola si è innamorato della bella modella Estefania, e Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco e sbarcare su Playa Sgamada?

Televoto e sondaggi: chi viene eliminato tra Lory Del Santo e Marco, Roger e Cicciolina

Stando ai primi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Lory Del Santo e Marco Cuculo (con il 66.34%), mentre a rischio eliminazione sembrerebbero esserci Roger e Cicciolina, con il 33.66% dei voti. Ma sarà davvero così? Loro dovranno lasciare la Palapa e giocare come concorrenti ‘singoli?’.

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

L’Isola dei Famosi, dove tutto può cambiare come dice lo ‘slogan’, non smette mai di regalare colpi di scena. E anche questa sera, molto probabilmente, Ilary Blasi aprirà un televoto flash che vedrà protagonisti i naufraghi di Playa Sgamada. Dopo la formazione della coppia, quella che vede insieme Clemente Russo e Floriana Secondi, a chi toccherà la stessa sorte di Marco Melandri, che è stato eliminato definitivamente? Ricordiamo che lì, su quell’isola, per ora vivono: Laura Maddaloni, Jovana, Blind e Roberta.