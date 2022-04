Le sorelle Selassié alla ribalta: nuovo reality con Manuel e Barù

Le sorelle Sellassié conquistano la tv. Dopo il Grande Fratello la loro carriera sembra aver preso il via definitivo, i fan sono sempre più accaniti e non vedono l’ora di vederle nuovamente nel piccolo schermo. Insieme a Barù e Manuel infatti le troveremo in un nuovo reality. Vediamo quale.

Il nuovo reality delle “Princess”

Le tre sorelle, ormai conosciute come the “Princess“, grazie al Grande Fratello sono riuscite a farsi notare e ad attirare l’attenzione. Al momento infatti si trovano di fronte a tantissime proposte lavorative ma sembrerebbe proprio che abbiano deciso di accettare a girare una serie Sky su di loro.

Il reality sarà un mix tra un documentario e una sit-com e le riprese dovrebbero iniziare quest’estate per poi essere trasmesso in autunno. Chissà, diventeranno le nuove Kardashian italiane? Sicuramente ci aspettano momenti epici.

Chi sono le “Princess”

Jessica, Lulù e Clarissa sono tre sorelle, tanto affiatate quanto diverse, che nella casa del Grande Fratello hanno fatto compagnia a milioni di telespettatori.

Una di loro, Jessica, ha conquistato talmente tanto il pubblico che alla fine ha vinto il programma. La sua personalità, all’inizio un po’ timida, è andata a rafforzarsi soprattutto grazie alla sua amicizia speciale con Barù. Tra i due sembrava essere nato un amore tant’è che i fan “Jerù” cercano sempre indizi per sapere se i due stanno realmente insieme.

Lulù è la più eccentrica tra le tre sorelle, con le sue lentiggini finte, i labbroni e le sue codine ha fatto innamorare Manuel Bortuzzo, anche lui all’interno del programma. Tra i due all’inizio non andava benissimo, anzi Manuel sembrava distaccato. Oggi invece sono andati a vivere insieme.

Clarissa, nonostante sia uscita troppo presto, è la pupilla di Alfonso Signorini e si è sempre dimostrata forte e determinata.

La magia del Grande Fratello

Ormai tutti vogliono partecipare al Grande Fratello. Soprattutto nelle ultime edizioni il programma si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio dal quale tutti i concorrenti stanno avendo ottime opportunità nel mondo televisivo.

Alfonso Signorini infatti spiega di dedicarsi completamente al reality proprio perché convinto della sua potenzialità. Non vuole puntare solo al trash ma cerca di condividere storie vere che possano far riflettere. Oltre ai super famosi infatti, il conduttore in questa edizione ha chiamato anche personaggi più sconosciuti come le Tre sorelle, le quali sono senz’altro la dimostrazione di poter funzionare in questo mondo.

