Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi: il calciatore l’ha tradita?

Sentendo i giornali di gossip, sembrerebbe essere nuova aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Indiscrezioni, parlerebbero di un nuovo presunto tradimento da parte di CR7, che questa volta avrebbe portato la sua attuale moglie – e madre dei suoi figli – a valutare di allontanarsi. A lanciare l’indiscrezione, parlando del polverone che sarebbe scoppiato nella famiglia di Ronaldo, sono gli stessi giornali spagnoli, con cui il calciatore sarebbe rimasto in contatto dopo la brillante esperienza al Real Madrid.

Crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez?

Nonostante la coppia sia popolarissima, negli ultimi anni sono diverse le voci che parlerebbero di una crisi tra CR7 e sua moglie. Ancora una volta, come nei copioni delle precedenti voci sulla loro crisi di coppia, si parlerebbe di un tradimento messo in piedi dal calciatore. MA cosa c’è di realmente vero dietro questa voce? Secondo la stampa spagnola, oggi a casa Ronaldo si vivrebbe un clima teso. Da una parte il calciatore poco presente vista la sua esperienza calcistica in Arabia Saudita, dall’altra una moglie distante e che non riesce a controllare adeguatamente gli spostamenti del marito.

Sarebbe proprio questa lontananza, a sentire le voci di corridoio, ad aver tentato Ronaldo verso una relazione extraconiugale con un’altra ragazza. Tra i tradimenti annoverati, uno risulta essere avvenuto il 25 marzo del 2022. In questo caso, il calciatore avrebbe passato la notte con una nota influencer venezuelana. Ragazza che, invece di tenere segreta la presunta infedeltà di CR7, ha pensato bene di portare la storia sui social network, creando un forte disagio in Georgina Rodriguez. Moglie che, come ricorderemo, quasi ogni anno deve fare i conti sulle presunte infedeltà del marito. Della notte con l’influencer sudamericana, il portavoce di Ronaldo avrebbe smentito il fatto, definendo la questione come “totalmente falsa e diffamatore verso il calciatore portoghese e la sua famiglia”.