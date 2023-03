Cristina, chi è la corteggiatrice di Silvio a Uomini e Donne: età, lavoro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del Trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori, che sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi, trovare l’amore, rincorrerlo. Tra non poche polemiche, scontri, confronti. Tra i protagonisti del trono Over anche Silvio, corteggiatore di Gemma, che ha deciso di conoscere anche altre dame. Tra di loro Cristina, che ha chiamato la trasmissione per lui: sarà quella giusta? Riuscirà a far dimenticare a Silvio la dama di Torino?

Cosa sappiamo su Cristina F. di Uomini e Donne del Trono Over

Cristina F. è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne del Trono Over e ha chiamato la trasmissione per partecipare e conoscere meglio Silvio, uno dei cavalieri da giorni al centro dello studio per via della conoscenza, un po’ turbolente, con Gemma.

“Ho seguito da casa il programma, so tutto, ho visto come ti sei comportato con Gemma” – ha detto Cristina, che non si è certo risparmiata e ha riempito di complimenti Silvio. “Sei uomo intelligente, mi piace come sei. Sei diretto, aperto, dici quello che pensi. E io sono caratterialmente simile a te, sono una persona sensibile, un po’ timida, scusa se sono emozionata” – ha ribadito la dama al centro dello studio.

Cosa fa nella vita

“Ci tenevo moltissimo ad essere qui, volevo conoscerti da tempo perché ci sono poche persone al mondo come te” – ha continuato Cristina. La dama si è raccontata a cuore aperto: vive a Imola, dove è nata, non ha figli e vive da sola. Alle spalle ha un matrimonio: è divorziata dal 2015, lavora come impiegata addetta alla vendite e si occupa anche di condomini. Da poco ha compiuto 51 anni, è single dal 2019 e cerca una persona con cui condividere. Cristina ha tanti hobby: ama il mare, viaggiare ed è una donna sportiva.