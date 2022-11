Cristina D’Avena: chi è, età, carriera, canzoni e sigle, chi è il marito, figli, foto e Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri è tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. E tra gli ospiti, oltre al ritorno tanto atteso dell’ex suor Cristina, ci sarà anche Cristina D’Avena, lei che con le sue hit ha fatto cantare intere generazioni di bambini. E che proprio da Silvia Toffanin celebrerà i 40 anni di carriera.

Dagli esordi al debutto di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena è nata a Bologna il 6 luglio del 1964 ed è una nota cantante, attrice, conduttrice, interprete di sigle di cartoni animati. Cristina ha esordito piccolissima: aveva 3 anni e mezzo quando ha cantato Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro, dove si è aggiudicata il terzo posto. È stata per anni componente del piccolo coro all’Antoniano, poi ha partecipato come concorrente a E l’arca navigava. E nel 1981 ha inciso la prima sigla per un cartone animato: Bambino pinocchio, scritta da Luciano Beretta e Augusto Martelli per la serie giapponese Pinocchio.

Le sigle dei cartoni animati e il successo

Cristina D’Avena negli anni ’80 ha iniziato a pubblicare numerosi singoli e album. E non possiamo non ricordare la canzone dei puffi del 1982 o Kiss me Licia del 1985. Dal 1983 al 2000, inoltre, ha preso parte come guest star alla trasmissione Bim Bum Bam e dal 1996 ha iniziato la carriera di attrice, interpretando Licia nella serie telefilm per ragazzi Love me Licia. Cristina D’Avena, inoltre, è anche una nota conduttrice televisiva: ha partecipato a Buona Domenica, ha condotto Radio Cristina ed è stata inviata speciale nella trasmissione La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Recentemente, perché è difficile riassumere tutta la sua brillante carriera, ha partecipato alla terza edizione de Il cantante mascherato e dall’8 aprile 2022 è stata inviata del varietà Big Show condotto da Enrico Papi e Scintilla.

I 40 anni di carriera

In occasione dei suoi 40 anni di carriera, il 25 novembre è uscita una sua compilation dal titolo 40 Il sogno continua, che include le versioni originali delle sue sigle, dei singoli e dei duetti con Elettra Lamborghini, Orietta Berti, Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio. Dal suo debutto fino al 2022 Cristina D’Avena ha raggiunto un totale di 313 pubblicati e 743 brani, di cui 396 sigle.

Chi è il compagno, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Cristina D’Avena, da sempre schiva e riservata, è fidanzata: il fortunato si chiama Massimo Palma, titolare e responsabile di un’agenzia di spettacolo. La coppia non ha figli, ma i due sono complici, affiatati e innamorati.

Instagram di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena ha un profilo Instagram e con l’account @cristinadavenaofficial vanta oltre 520 mila followers.