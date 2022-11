Cristina D’Avena, chi è il fidanzato Massimo: età, lavoro, foto e Instagram

Cristina D’Avena oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo: lei che ha fatto sognare intere generazioni di bambini (e non solo) con le sue sigle. Lei che ha raggiunto da poco i 40 anni di carriera e parlerà nel salotto di Silvia Toffanin sì dei suoi successi, ma anche dell’amore. Quello che prova, lontano dai riflettori e dal gossip, per il compagno Massimo Palma.

Cosa sappiamo sul compagno di Cristina D’Avena

Si chiama Massimo Palma il compagno di Cristina D’Avena e lui nella vita è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma. I due si sono conosciuti quasi per caso, un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati, ma preferiscono vivere il loro rapporto lontano dai pettegolezzi e dalla vita mondana. Rare, infatti, le foto sui social insieme. Come ha raccontato la cantante al settimanale F, Massimo è ‘un compagno meraviglioso’, che la ama e la ascolta. La coppia, però, non ha figli.

“È stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti una ragazza” – ha raccontato la cantante. Che è innamoratissima del suo Massimo. I due, tra l’altro, hanno anche lavorato insieme: l’uomo ha curato la produzione dell’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, uscita nel 2018 dove la donna ha duettato con Malika Ayane, Alessandra Amoroso, Nek e Patty Pravo.

Instagram e social

Difficile trovare Massimo Palma sui social. Cristina D’Avena ha Instagram, dove è seguitissima, ma sono davvero rare le foto con il compagno. A dimostrazione che il loro amore non è per nulla ‘social’.