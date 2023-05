Cristina D’Avena ha figli? Età e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Verissimo, la trasmissione in onda dalle 16.30 e condotta da Silvia Toffanin. Da oggi andranno in onda le repliche del programma. Nella puntata trasmessa oggi ci sarà anche una delle voci più acclamate e conosciute d’Italia: Cristina d’Avena, lei che con le sue hit ha fatto cantare intere generazioni di bambini. Racconterà tutto quello che prova lontano dai riflettori e dal gossip, per il compagno Massimo Palma. Ma lei ha figli? Ecco tutto quello che sappiamo.

La vita privata di Cristina D’Avena

Cristina d’Avena è sempre molto riservata sulla sua vita privata durante le interviste. Non ama rivelare troppi dettagli sulla sua privacy e preferisce parlare dei suoi progetti artistici. Sappiamo che è sposata da tantissimi anni con Massimo Palma e i due non hanno figli. Il motivo sembra essere proprio la carriera di lei, ad oggi ha 58 anni e non ha rimpianti. La cantante racconta spesso che Massimo è ‘un compagno meraviglioso’, che la ama e la ascolta. Il loro amore non è per nulla ‘social’ ed è molto difficile trovare delle foto in cui sono insieme.

Cristina D’Avena ha figli?

No, Cristina D’Avena non ha mai avuto figli. Ha racontato che il mestiere da cantante ti mette a dura prova, il tempo ti scivola dalle mani senza che tu possa rendertene conto. La cantante ha rivelato di aver dedicato la propria vita alla musica, infatti da poco ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera. In una delle ultime interviste ha dichiarato: “Semplicemente non ci ho pensato, è stata una scelta-non scelta. […] Ho dedicato la vita al mio lavoro: mi ci sono trovata da giovanissima, ho fatto tantissime canzoni e trasmissioni e, quando sei all’interno di una catena di montaggio di questo tipo, semplicemente non ci pensi”. Insomma, la cantante che ha segnato la storia, semplicemente non ha mai pensato alla maternità né a diventare madre.

La critica a chi fa i figli in tarda età

Cristina D’Avena si è anche espressa in modo aspro verso chi fa figli in età molto avanzata, soprattutto verso gli uomini. Ha raccontato, come riporta Fanpage: “A differenza degli uomini, noi abbiamo un orologio biologico, e non trovo giusto che un uomo possa fare figli fino a 80 anni e le donne debbano fermarsi. Dovrebbero farlo anche loro, altrimenti ci saranno i nonni con i bambini, e diventerebbe una forma di egoismo“.