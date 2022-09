Cristina Marino è incinta: Luca Argentero di nuovo papà, la foto su Instagram

Una bellissima notizia in casa Argentero-Marino: dopo la nascita di Nina Speranza, l’attore Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino sono di nuovo in dolce attesa. E stanno per diventare genitori bis.

La gravidanza di Cristina Marino

Una foto pubblicata sui social, una didascalia che non lascia spazio a dubbi. Dietro di loro il mare, il tramonto. In primo piano Luca Argentero che tiene in mano la piccola Nina, al suo fianco Cristina e quel piccolo pancino già visibile. “Io, te, Nina e una nuova luce…” ha scritto l’attore. Che presto diventerà papà bis!

Fratellino o sorellina per Nina?

Nina Speranza è nata a maggio del 2020 e ora presto avrà un altro fratellino. O forse una sorellina. Al momento, infatti, il sesso del bebé non si sa, ma il post su Instagram di Luca Argentero, in pochi minuti, ha già fatto accetta di like. Tra cuori, auguri e congratulazioni.

In un’intervista rilasciata a Gente Cristina Marino aveva detto di volere tre figli. “Sono giovane, ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”. Ora, però, una certezza c’è: Cristina è incinta e presto metterà al mondo il suo secondo figlio!