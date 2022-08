Luca Argentero litiga con i paparazzi a Forte dei Marmi: ‘Voleva difendere la famiglia’

‘Toccatemi tutto, ma non la famiglia”. È questo quello che avrà pensato Luca Argentero, l’attore di Doc nelle tue Mani e tra poco conduttore dietro al bancone di Striscia la Notizia. L’ex concorrente del GF, ora con una carriera brillante, è stato ‘beccato’ mentre discuteva (ancora una volta) con alcuni paparazzi a Forte dei Marmi: i fotografi erano lì e stavano cercando di accaparrarsi una foto di Argentero con la sua famiglia.

Perché Luca Argentero ha litigato con i paparazzi

A raccontare il litigio il settimanale Vero, con tanto di immagini. Pare che Argentero abbia perso la pazienza e abbia cercato di allontanare i fotografi, che erano lì per lavoro, solo con l’obiettivo di difendere la famiglia, la moglie Cristina e la figlioletta Nina.

L’attore avrebbe provato a mandarli via con le buone, poi ha perso la pazienza, così ha iniziato a inveire contro di loro, proprio come era già accaduto in passato.

La rissa nel 2016

‘Indimenticabile’, infatti, la rissa avvenuta nel 2016. Luca Argentero contro alcuni paparazzi, con uno di loro che all’epoca aveva ripreso e denunciato tutto in diretta tv. L’attore si era giustificato parlando di stalking, ma lui ancora oggi continua ad avere un rapporto complicato con i fotografi. Personaggio pubblico sì, ma anche molto geloso della privacy. Che a volte sembra difficile mantenere quando ci si espone tanto!