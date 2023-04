Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti della puntata di Pasqua: anticipazioni 9 aprile 2023

Da noi a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio che vede al timone Francesca Fialdini, non va in vacanza. E terrà compagnia al pubblico anche domenica 9 aprile, giorno di Pasqua. Tra ospiti, interviste esclusive, emozioni, storie inedite. Ecco tutte le anticipazioni.

Chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini di domenica 9 aprile 2023

Come sempre anche in questa domenica così speciale, quella di Pasqua, le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica si intrecceranno con quelle di persone comuni, che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. E che si racconteranno a cuore aperto, senza freni. Gli ospiti, stando alle anticipazioni, saranno:

i Cugini di Campagna , protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, che porteranno la loro musica, esibendosi in studio, insieme al racconto della loro lunga carriera. E si esibiranno sulle note del brano di successo ‘Lettera 22’;

, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, che porteranno la loro musica, esibendosi in studio, insieme al racconto della loro lunga carriera. E si esibiranno sulle note del brano di successo ‘Lettera 22’; Rocco Papaleo, attore, regista e sceneggiatore, che torna nelle sale il 13 aprile con “Scordato”, il nuovo film da lui scritto, diretto e interpretato insieme alla cantautrice Giorgia.

E ancora, tra gli ospiti di Francesca Fialdini Massimo Ghini e Filippo Laganà, protagonisti del film “Amici per la pelle”, in onda domenica 9 aprile su Rai 1, che racconta la storia vera di Filippo Laganà e del trapianto di fegato che gli ha salvato la vita. Ma non finisce qui. Su Rai 1 arriverà anche Francesca Reggiani, artista eclettica, comica, attrice e imitatrice tra le più acclamate e amate del panorama italiano, che si racconterà tra successi e vita privata. Senza tralasciare nulla, nessun aspetto della sua vita.

L’appuntamento con “Da Noi… a Ruota Libera”, un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Endemol Shine Italy, è per domenica 9 aprile, a partire dalle 17.20 circa su Rai 1. Subito dopo Domenica In di Mara Venier!