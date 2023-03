Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 12 marzo: anticipazioni. Quella condotta da Francesca Fialdini, questa domenica, sarà una ricca puntata, considerato come le celebrità invitati come ospiti parleranno anche di sociale. O meglio, del loro impegno legato alle battaglie sociali di questo secolo: l’immigrazione, la parità dei diritti, la difesa dei deboli e dei disabili, solo alcuni dei tanti spunti che verranno trattati in studio.

Da Noi a Ruota Libera, arriva Fiorella Mannoia

Tra gli ospiti clou della puntata, sicuramente c’è d’appuntarsi la presenza di Fiorella Mannoia. La famosissima cantante italiana, considerata dai critici musicali tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, si farà intervistare da Francesca Fialdini. Una chiacchierata dove la Mannoia ripercorrerà la sua lunga carriera musicale, iniziata nel lontano 1968 e che ancora oggi la corona come Regina della musica nostrana. In più, parlerà della sua vita privata, cosa la ispira nelle sue canzoni e soprattutto l’esperienza da volontaria di AMREF (African medical and research foundation).

In studio ci sarà anche spazio per intervistare l’attore italiano Giorgio Marchesi, diventato famoso con serie televisive come “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”, “Braccialetti rossi 3” e “I Medici – Nel nome della famiglia”. L’attore parlerà della sua lunga carriera, accennando all’ultimo impegno professionale: il ritorno al teatro. Infatti, Marchesi sarà all’interno della compagnia teatrale che metterà in piedi lo spettacolo sul “Il fu Mattia Pascal”.

Spazio anche per l’attrice Angela Finocchiaro, pronta a tornare al cinema. Il nuovo impegno cinematografico è “Educazione Fisica”, dove lei sarà tra i protagonisti. Inoltre, la nota attrice comica italiana avrà modo di parlare anche della sua carriera, raccontando aneddoti ed episodi che hanno segnato la sua storia professionale. Infine, verrà intervistata l’autrice Marina Cuollo, che da giornalista ha scritto il libro “Viola”, dove si occupa di lotta alle discriminazioni contro i ragazzi disabili.