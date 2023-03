Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 5 marzo 2023: anticipazioni

Tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con Da noi a ruota libera! Il programma condotto da Francesca Fialdini torna, puntuale come sempre, domenica a partire dalle 17.20 su Rai 1. Anche questa puntata sarà ricca di sorprese, ma cosa vedremo e quali saranno gli ospiti in studio? Ecco per voi qualche piccola anticipazione della puntata che andrà in onda domenica 5 marzo.

Le anticipazioni della nuova puntata di Da noi a ruota libera

La nuova puntata del programma Da noi a Ruota libera condotto dalla solare Francesca Fialdini andrà in onda domenica cinque marzo a partire dalle 17.20. Ad aprire la trasmissione sarà Lino Guanciale che dal sei marzo su Rai 1 tornerà a vestire i panni del Commissario Ricciardi, serie arrivata alla sua seconda stagione. Ma non solo. Presente in studio anche Eleonora Giorgi che racconterà la profonda amicizia con Lucio Dalla, cantautore che il prossimo 4 marzo avrebbe compiuto la bellezza di 80 anni. Ospiti anche Fabrizio Biggio che tutte le mattine vediamo al fianco di Fiorello nel programma ‘Viva Rai 2’ e Gilles Rocca, reduce dalla vittoria di “Tale e Quale Sanremo”

Il format

Nella trasmissione Da noi a ruota libera si incontrano molteplici linguaggi, dall’intrattenimento ad un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. L’abilità della conduttrice Francesca Fialdini sta nel creare nuovi percorsi per raccontare la nostra società attraverso cadute e risalite da parte dei suoi protagonisti. Inoltre, in ogni puntata diversi spunti vengono forniti anche dalla ruota che regala indizi, ricordi, rivelazioni momenti di gioco e di spettacolo che chiamano in causa i diretti interessati. Alla luce di ciò, le sorprese e i colpi di scena per i telespettatori ma anche per gli stessi ospiti dell’amata trasmissione non mancano. Non resta altro da fare che portare ancora un po’ di pazienza per poi godersi lo spettacolo.