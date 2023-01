Fiorello mostra il numero di telefono di Alessia Marcuzzi in diretta: ‘Abbiamo fatto un danno’

Una gaffe bella e buona quella commessa dal celebre comico Fiorello che nelle scorse ore ha reso pubblicamente noto il numero telefonico della showgirl e conduttrice Alessia Marcuzzi. Il risultato? Nel giro di pochissimo tempo, com’era prevedibile, la donna è stata letteralmente invasa di messaggi da parte dei fan. Il comico voleva salutare e chiacchierare con la donna che, proprio questa sera tornerà in onda su Rai 2 con il programma Boomerissima.

Fiorello arriva a Ostia e… presenta Fiorello!

La gaffe di Fiorello e Fabrizio Biggio

Fiorello e Fabrizio Biggio non sono ancora tornati a dilettare l’affezionato pubblico sul piccolo schermo. Nel frattempo però, i due, sono alle prese con le mattutine dirette su Instagram ed è proprio in questo frangente che si è verificata la gaffe. In particolare, nell’attesa di ritornare sui canali Rai con il programma Viva Rai 2, la coppia era pronta a telefonare alla presentatrice per parlare, salutarla e promuovere il suo nuovo programma: Boomerissima che andrà in onda questa sera. Tuttavia, durante la preparazione della telefonata qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti mentre Fabrizio lanciava la telefonata, Fiorello inquadrava ingenuamente lo schermo del telefonino dove in bella mostra, sotto gli occhi di tutti, oltre al nome compariva anche il numero della nota conduttrice. Un dettaglio che non è passato certamente inosservato a coloro che erano sintonizzati. Infatti, nel giro di pochissimo tempo la Marcuzzi è stata letteralmente subissata di messaggi da parte dei fan.

Il commento del comico e non solo

‘Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero’, ha detto preoccupato Fiorello a seguito della gaffe. Come detto, sono stati davvero tanti i messaggi che la showgirl ha ricevuto nel giro di pochissimi minuti. Ne sono una testimonianza sia le storie Instagram da lei stessa pubblicate e contenenti proprio i messaggi dei fan sia quelle postate invece da Fiorello. In merito, infine, si è espressa anche la moglie del di Fabrizio Biggi, cugina della Marcuzzi, con un laconico ed eloquente commento: ‘sei un cretino’.