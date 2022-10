Da noi a ruota libera, le anticipazioni di domenica 9 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Dopo il classico appuntamento con Domenica In, anche il 9 ottobre, a partire dalle 17.20 circa, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata della trasmissione ‘Da noi a ruota libera‘, che vede alla conduzione la giornalista Francesca Fialdini. Ospiti, come sempre, molti volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), che si racconteranno a cuore aperto. Senza freni, proprio a ruota libera.

Iva Zanicchi e Massimiliano Pani a Da noi a ruota libera

Tra gli ospiti della prossima puntata anche Iva Zanicchi, la famosa cantante che parlerà della sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma di successo del sabato sera di Rai 1. E ci sarà anche Massimiliano Pani, che racconterà il suo impegno per Medici senza Frontiere.

Gilles Rocca e Giovanni Floris sono gli altri ospiti

Tra gli ospiti anche Giovanni Floris, che presenterà il suo ultimo libro ‘Il Gioco’ e Gilles Rocca, che è uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Come sempre, non mancherà lo spazio dedicato all’attualità e alle storie particolari di persone comuni.