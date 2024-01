Da Temptation Island a Verissimo: proprio loro in studio, tutti gli ospiti del weekend

Anticipazioni Verissimo, diamo uno sguardo agli ospiti che saranno in studio da Silvia Toffanin questo weekend, sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio 2024 (articolo in aggiornamento).

Nel fine settimana l’appuntamento (pomeridiano) è uno solo, quello con il salotto di Canale 5. La padrona di casa, Silvia Toffanin, è pronta ad accogliere tutti i personaggi del momento, pronti a raccontarsi a cuore aperto. Carriera ma anche vita privata, ritratti professionali e personali a 360°.

La scorsa settimana abbiamo visto in studio un parterre d’eccezione con tantissimi VIP e protagonisti del mondo dello spettacolo. Ma chi ci sarà invece in queste due nuove puntate? L’appuntamento è sempre lo stesso: tutti sintonizzati dalle 16.30 sia sabato che domenica. Ovviamente, lo ribadiamo, sempre su Canale 5.

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024

Spettacolo, musica, cinema e tv. Ma anche i personaggi sempre al centro del gossip. Le storie di vita di VIP e personaggi famosi di cui il pubblico vuole sapere vita professionale ma soprattutto privata. Di seguito l’elenco degli ospiti di questo weekend a Verissimo per le puntate di sabato 20 e domenica 21 gennaio.

Sabato

Da Terra Amara Gulten e Cetin , ovvero gli attori Selin Genc e Aras Senol

, ovvero gli attori e Da Temptation Island Francesca Sorrentino e Manuel Maura

In aggiornamento

Domenica

In aggiornamento

Francesca e Manuel di Temptation Island oggi, la coppia in studio a Verissimo: stanno ancora insieme?

Ebbene sì, da Silvia Toffanin vedremo in studio una delle coppie più chiacchierate della passata edizione di Temptation Island, ovvero Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Gli ex concorrenti del programma, come è noto, si erano lasciati ma qualche settimana fa su Instagram hanno annunciato ai fan il loro ritorno insieme.

Una notizia molto attesa (e sperata) dai telespettatori che erano rimasti delusi dalla fine della loro relazione. Adesso però sembra proprio che la crisi sia rientrata: cosa riveleranno allora a Verissimo? Spiegheranno nel dettaglio cosa è successo? Staremo a vedere.

Il post di Natale

Ad infiammare la curiosità dei followers erano stati loro stessi con un video postato in occasione delle festività natalizie. “Ci vuole più coraggio a perdonare e a perdonarsi che a lasciare andare”, aveva scritto Manuel con il sottofondo di una canzone di Alessandra Amoroso. E una promessa: “Grazie, non ti deluderò”. Insomma, pare proprio che l’ex concorrente di Temptation Island, come confidato ai followers nei mesi scorsi, sia riuscito nell’intento di riconquistare la sua “bella”.