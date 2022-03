Dacia Maraini: chi è, età, carriera, libri, Pasolini, biografia, chi è il compagno, figli, dove abita, vita privata e ultimo libro

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Dacia Maraini, ma conosciamola ancora meglio!

Chi è la scrittrice e poetessa Dacia Maraini

Dacia Maraini è nata a Firenze il 13 novembre del 1936 ed è una nota scrittrice, poetessa e saggista. E’ nata dall’amore tra l’antropologo orientalista e scrittore Fosco e la pittrice e gallerista palermitana Topazia Alliata, in un ambiente in cui si respirava la cultura. Ha trascorso l’infanzia in Giappone, poi dopo la caduta del fascismo la famiglia è stata internata in un campo di concentramento dalle autorità giapponesi. Solo nel 1945 la famiglia è riuscita a rientrare in Italia e questi anni sono stati raccontati proprio dalla Maraini nel suo romanzo ‘Bagheria’. Il primo successo è arrivato con il romanzo La vacanza, seguito da L’età del malessere e a Memoria nel 1967. Da lì una carriera brillante, al punto che nel 2018 è stata nominata presidente del comitato scientifico di Palermo Capitale Italiana della cultura ed è direttrice responsabile della rivista letteraria Nuovi Argomenti.

Chi è il marito, la storia d’amore con Moravia

Dacia Maraini nel 1959 ha sposato Lucio Pozzi, pittore milanese da cui si è divisa dopo quattro anni e nel 1963 il matrimonio è stato annullato. E’ stata a lungo compagna di Alberto Moravia: i due sono stati insieme dal 1962 al 1978.

L’amicizia con Pasolini

A Roma, dove viveva con Moravia, ha stretto una solidale amicizia con molti letterati e poeti, tra cui Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Maria Bellonci e si è inserita così a pieno titolo nel circuito letterario del tempo. L’ultimo libro è proprio dedicato a Pasolini: ‘Caro Pier Paolo’ edito da Neri Pozza e pubblicato il 3 marzo scorso.