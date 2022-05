Drupi: chi è, età, carriera, canzoni, foto oggi, chi è la moglie, figli, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Drupi, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Dall’esordio ai successi di Drupi

Drupi, all’anagrafe Giampiero Anelli, è nato a Pavia il 10 agosto del 1947 ed è un noto cantante. Il suo debutto discografico è avvenuto con un 45 giri pubblicato per la Ariston Records, con le canzoni Che ti costa e Pelilunio d’agosto, come leader del gruppo La Calamite. Nel 1972, poi, è passato alla Dischi Record e l’anno seguite ha partecipato al Festival di Sanremo, dove si è classificato ultimo.

L’incontro ‘fortunato’ con Silvano Rossi

Drupi stava così ritornando a fare l’idraulico, quando ha incontrato una persona che gli ha cambiato la vita: Silvano Rossi. Dopo aver combattuto molto per aggiudicarsi un primo premio, il suo brano ha iniziato a scalare le classifiche di vendita ed è diventato un successo sì in Italia, ma anche in Francia. Da lì, una serie di hit che lo hanno consacrato come interprete di successo in Europa e nei mercati in lingua spagnola. Tra le sue canzoni ricordiamo: Rimani, Piccola e fragile, Sereno, Due, Sambariò, Bella bellissima, Come va, Paese.

Il successo nell’Europa dell’Est

Nel corso degli anni Drupi ha acquistato molta notorietà soprattutto nell’Europa dell’Est: in Polonia un suo concerto ha superato per pubblico quello di Elton John, mentre a Praga ha avuto l’onore di esibirsi in concerto nella Piazza della Città Vecchia, dove ad oggi solo due artisti si sono esibiti: lui e i Rolling Stones.

L’amore per Dorina Dato

Ma veniamo alla vita privata. Drupi è sposato con Dorina Dato. I due si sono conosciuti in sala prove perché lei era una delle coriste nei suoi tour. Non hanno figli.

Instagram: Drupi punta sui social

Drupi ha un profilo Instagram e con l’account @drupi_giampiero vanta oltre 4.000 followers.