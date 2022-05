Dorina, chi è la moglie di Drupi: età, lavoro, carriera, Instagram, vita privata, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Drupi, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera. Dai successi fino al grande amore per sua moglie, Dorina.

Come si sono conosciuti Dorina e Drupi

Dorina è moglie di Drupi, il noto cantante che ora è conosciutissimo anche nell’Europa dell’Est, e i due da anni sono innamoratissimi, felici e complici insieme. La donna, di cui non abbiamo tantissime informazioni, era una corista, proprio nei tour di quello che è diventato suo marito. I due, infatti, si sono conosciuti così, tra una prova e l’altra ed è nato l’amore, che dura ancora oggi.

Il matrimonio

Ai microfoni di Serena Bortone Dorina, che sta insieme a Drupi dagli anni ’70, ha raccontato: ‘Siamo sposati dal 1992, ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme. Cosa mi ha fatto innamorare? Tante cose, difficile in un attimo parlarne, un insieme di cose: la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in uomo non è così facile’.

Il disco ‘Fuori target’ insieme

Anche Dorina, proprio come il marito, ha da sempre un altro amore: quello per la musica. I due insieme hanno collaborato e hanno scritto il disco ‘Fuori target’, che ha avuto un enorme successo. Dorina, tra l’altro, nel 1979 ha inciso il 45 giri ‘Bambino’ e ha lavorato come solista. Proprio a lei Drupi ha dedicato il brano ‘Piccola e fragile‘ che, come ha raccontato il cantante, è nato così: “Eravamo in sala d’incisione e c’era questo pezzo che ci sembrava molto bello, cercavamo un’idea per chiudere la canzone, poi c’era Dorina, è sempre stata nel coro e il mio collega mi ha detto ‘questa è bella tosta, anche se piccolina’. Ed è nata così la canzone, con quel titolo”.