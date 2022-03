Daily Amici 21, anticipazioni venerdì 11 marzo 2022: spoiler e riassunto ultima puntata

Daily Amici 21: si prevede una giornata davvero insolita! C’è un litigio inaspettato che sconvolge i presenti, qualcosa che ha a che fare con Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Nancy. Vediamo di approfondire la questione.

Daily Amici 21: Nunzio al centro del problema

“Pietra dello scandalo” è il ballerino Nunzio, valutato da due giudizi esterni: Maurizio Vigelli e Salvatore Caruso. Si parla di professionisti nel loro ambito e supportati da fama mondiale. Todaro ha voluto dei pareri esterni perché, secondo lui, il ragazzo è davvero talentuoso ma le esibizioni che ha fatto non sono state il massimo.

Alessandra Celentano e Nancy contro Raimondo Todaro

Il parere dei due professionisti è unanime: si tratta di un ragazzo dal talento innegabile e per nulla “legnoso”, anzi, ha una buona mobilità. Non solo: i giudici affermano di non essere concordi con le critiche fatte nelle ultime settimane che lo tacciano di rigidità. Ed è qui che si è scatenata la polemica: Alessandra Celentano e Nancy, infatti, accusano Todaro di screditare il parere di professionisti internazionali e di non supportare il ragazzo.

La difesa di Todaro

Non solo: Todaro avrebbe mancato di rispetto anche a Nancy in quanto tempo prima aveva detto a Leonardo, un allievo di Alessandra Celentano, che non migliorerà mai a causa dei professionisti a cui è stato assegnato. E’ stato il turno di Todaro di difendersi: secondo lui è la Berti che ha messo in discussione le sue competenze e, quindi, gli ha mancato di rispetto per prima.

