Dalila di Uomini e Donne: chi è, altezza, età, biografia, Instagram, Armando

Uomini e Donne: comincia una nuova ed emozionante puntata, attesissima da tutto il pubblico italiano. Tra un ballo e l’altro si susseguono anche new entry: si tratta di ragazze giunte per conoscere alcuni cavalieri tra cui lo storico Armando Incarnato. Il bel napoletano sembra che non riesca a trovare una donna: sostiene di aver incontrato tutte persone con cui non è stato fortunato. Certo, Armando non ha mai fatto mistero di avere altre pretese e non di rado le sue frequentazioni sono finite male. Sarà forse la nuova arrivata, Dalila, colei che riuscirà a conquistare il suo cuore?

Dalila di Uomini e Donne: conosciamo la nuova corteggiatrice di Armando

Dalila scende le scale con le guance rosse: è chiaramente emozionata, come afferma lei stessa poco dopo e come traspare dalla sua voce e dalle sue movenze. Bionda, con begli occhi e piuttosto elegante: la sua figura attira di certo l’attenzione. Si siede e subito guarda Armando: le piace, c’è poco da fare. Poi si presenta: viene da Napoli, è disoccupata ma prima lavorava in una profumeria, è una zia e tempo pieno e suo nipote “è l’unico amore della sua vita”. Non è mai stata sposata ed è single. Spera di aver modo di raccontare tutto ad Armando e conoscerlo. Il cavaliere la scruta: è colpito. Vuole che resti: ha begli occhi ed è molto solare e simpatica. L’unico problema di Armando è che gli si è rotta la macchina: questa sera dovranno uscire a piedi. Che sia giunto anche per lui il momento di accasarsi?