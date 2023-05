DallArenaLucio 2023, anticipazioni 6 maggio: ospiti e scaletta cantanti

L’attesa è finita e manca davvero poco perché domani sera, in prima serata su Rai 1, alle 21.25 circa, andrà in onda una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di sempre: Lucio Dalla. Avete capito bene, Carlo Conti e Fiorella Mannoia presenteranno lo show ‘DallArenaLucio‘, dove un cast unico ed eccezionale, proprio dall’Arena di Verona, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni.

Chi sono i cantanti che si esibiranno nello show DallArenaLucio di sabato 6 maggio

Stando alle anticipazioni e al comunicato ufficiale, ecco gli artisti (non in ordine ufficiale di uscita, la scaletta non è ancora disponibile) che ricorderanno Lucio Dalla, a 11 anni dalla sua scomparsa:

Marco Mengoni

Alessandra Amoroso,

Giuliano Sangiorgi,

Samuele Bersani,

Ron,

Il Volo,

Tommaso Paradiso,

Brunori Sas,

La Rappresentante Di Lista,

Gigi D’Alessio,

Noemi,

Ermal Meta,

Fabrizio Moro,

Marco Masini,

Stadio,

Francesco Gabbani,

Tosca,

Pierdavide Carone,

Ornella Vanoni,

Il Piccolo Coro dell’Antoniano.

A loro si aggiungerà il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore. E la cantante Iskra Menarini, per venticinque anni al fianco di Lucio Dalla come corista.

CLICCA QUI PER IL COMUNICATO UFFICIALE

Non ci resta, quindi, che seguire lo show dedicato a Lucio Dalla, una figura di riferimento nel panorama musicale italiano. Basti pensare che nel 2013 a Bologna, per festeggiare quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno, il cantautore Lucio Dalla venne ricordato con un grande concerto con tanti amici artisti in onda su Rai 1 da piazza Maggiore (con ascolti boom pari al 30,2% di share e 6.870.000 telespettatori). E la speranza è quella di replicare quel successo per far vivere ai telespettatori una serata indimenticabile. L’appuntamento con Carlo Conti e Fiorella Mannoia è per sabato 6 maggio su Rai 1, ma l’evento si potrà seguire anche in diretta tv e streaming sul portale Rai Play.