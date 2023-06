Damiano David immortalato a baciare una ragazza in discoteca, finita la storia con Giorgia Soleri

Damiano David, leader dei Maneskin, avrebbe chiuso la propria storia d’amore con Giorgia Soleri. Il cantante, infatti, sarebbe stato immortalato mentre si trovava in discoteca, impegnato a baciarsi con una ragazza conosciuta nel locale. A confermare l’attuale situazione sentimentale, tra l’altro, è la stesso cantante, che ai fan fa sapere: “Con Giorgia Soleri ci siamo lasciati, non è tradimento”.

La vita da single di Damiano David

Mentre Giorgia Soleri è impegnata a pubblicizzare la propria linea di trucchi in giro per l’Italia, per Damiano sarebbe arrivata la prima vacanza da single. Per l’occasione, ha deciso di scegliere come località Formentera, beneficiando soprattutto della movida della famosa isola spagnola nel Mare delle Baleari. È stato proprio un locale notturno della località balneare, che il cantante avrebbe conosciuto una misteriosa ragazza bionda, dove il rapporto si sarebbe evoluto nella notte addirittura in un bacio sulle labbra.

Il segreto sulla fine dell’amore con Giorgia Soleri

La paparazzata a Damiano David, sul caso del bacio con la ragazza bionda a Formentera, ha fatto saltare fuori una notizia che doveva rimanere segreta al pubblico: la fine dell’amore tra il cantante e la Soleri. Forse per rispetto alla ragazza o semplicemente al tempo passato insieme con l’ex compagna, lo stesso David ci teneva come tale situazione rimanesse fuori dai riflettori dei media. Resta però che la faccenda è venuta fuori, tutto peraltro per uno scoop che ha vede protagonista lo stesso cantante dei Maneskin. Resta che il ragazzo sia rimasto dispiaciuto della pubblicazione della notizia, asserendo ai fan: “È stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

Con Giorgia Soleri si chiude una storia d’amore di 5 anni, con la ragazza che avvicinò Damiano quando ancora non era famoso e cantava con la band sulla strada di piazza del Popolo.