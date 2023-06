Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri era una coppia aperta: cosa ha detto lei sui social

Nuovi particolari sulla storia che legava Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri. I due nella giornata di ieri, 8 giugno, hanno confermato la fine del loro amore. Una notizia che doveva rimanere “top secret”, ma arrivate alle cronache per il “bacio in discoteca” scattato tra il cantante e Martina Taglienti, che sarebbe definita come la “nuova fidanzata” della rockstar.

Il rapporto tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri

Dopo le scuse di Damiano David sui social per il bacio di Formentera, Giorgia Soleri ha voluto commentare il post dell’ex fidanzato. La ragazza, probabilmente infastidita dalla foto, ha voluto chiarire alcuni dettagli “privati” della loro coppia. Infatti, secondo la nota influencer, entrambi tenevano una coppia aperta, ovvero con possibilità di frequentare contemporaneamente altre persone sul lato sentimentale. Anche in questo caso, la Soleri ha voluto fare la sofisticata per parlare della sua relazione con Damiano: “Il bacio con Martina Taglieri non è il problema. Noi eravamo una coppia aperta non monogama”.

La relazione tra il cantante e l’influencer

Come gli artisti, anche questa storie si contraddistinse per pittoreschi equilibri. Infatti, Giorgia Soleri chiedeva una storia che includesse e non escludesse, rendendo all’ex compagno esplicito la possibilità che nelle loro vite ci sarebbero potute stare altre “interazione sessuali”. Un equilibrio, tra i due giovani, andato avanti per ben sei anni.

Cos’ha ferito Giorgia Soleri?

Ferita dal bacio? Probabile. Ma quello che ha realmente infastidito la Soleri, a suo dire, è stata l’eccessiva esposizione della loro vita privata davanti le telecamere. La ragazza, infatti, avrebbe esposto come avrebbe voluto tenere “nascoste al pubblico” determinate vicende della loro vita privata. Lei, pubblicamente, racconta così: “Le cose non sono andate come previsto, ed è qui che sorge il problema. Nonostante la mia rabbia, ferita e delusione, non posso ignorare la nostra umanità, fatta di tentativi ed errori. Forse Damiano avrebbe potuto evitarlo? Probabilmente sì. Allo stesso modo, io avrei potuto evitare altri errori durante questi splendidi 6 anni che abbiamo trascorso insieme. Siamo esseri umani, fragili e vulnerabili. Commettiamo errori, inciampiamo, cadiamo e poi ci rialziamo. Le nostre relazioni sono universi infiniti e complessi, e giudicarli dall’esterno è impossibile”.