Ema Stokholma e Angelo Madonia si sposano? L’amore nato a Ballando con le Stelle

La conduttrice radiofonica Ema Stokholma e lo showman Angelo Madonia si sono innamorati durante “Ballando con le Stelle“, il talent show di Milly Carlucci, e ora sognano il matrimonio e un figlio. Era il 2022 quando si sono incontrati per la prima volta sul palco della trasmissione Rai: lei era una delle concorrenti vip, lui il suo maestro di ballo e tra i due è scattata subito una forte intesa, che si è trasformata in una passione travolgente. Ema Stokholma, il cui vero nome è Morwenn Moguerou, è una scrittrice e conduttrice radiofonica italo-francese, nota per aver vinto la sesta edizione di Pechino Express nel 2017. Angelo Madonia è uno showman e ballerino professionista, che aveva già partecipato come insegnante a Ballando con le Stelle in coppia con Pamela Camassa.

Ema Stokholma e Angelo Madonia; una coppia sul palco e nella vita

Durante le prove e le puntate in diretta della trasmissione, il loro affetto è cresciuto a dismisura fino a diventare una vera e propria storia d’amore. I due hanno dimostrato una grande sintonia e bravura sul palco, conquistando il pubblico e la giuria con le loro esibizioni. Hanno raggiunto la finale del programma, classificandosi al secondo posto. Ma non solo: i due hanno anche deciso di rendere ufficiale la loro relazione, confermando i rumors che circolavano da tempo. Ai microfoni della Rai, Ema ha dichiarato: “Angelo è una persona molto seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa. È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse”. E ha ringraziato Milly Carlucci per averglielo fatto incontrare. Anche Angelo ha espresso i suoi sentimenti per Ema: “Lei è davvero una donna unica, una persona che non assomiglia a niente e nessuno. La casa che abbiamo messo su è diventata un progetto di coppia […]”.

Un progetto di vita insieme

Dopo la fine del programma, i due hanno continuato a frequentarsi e a convivere nella casa di lei a Roma. Hanno anche mostrato sui social alcuni momenti della loro vita quotidiana da innamorati e complici. Ma i loro piani non si fermano qui: Angelo Madonia ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv di essere pronto a sposare Ema Stokholma e di voler metter su famiglia con lei. “Lei è la donna della mia vita ed il mio compito è quello di renderla felice: quindi se lei volesse un figlio non mi tirerei indietro. Vorrei vederla felice, anche nella sua carriera”, ha dichiarato il ballerino. E ha aggiunto: “Se la sposerei? Certo che sì, perché ha tutte le qualità del mondo e regala anche uno sguardo moderno alle mie figlie”. Angelo infatti ha già due bambine, Alessandra e Matilde, nate dal suo precedente matrimonio con la sua ex moglie. Ema Stokholma invece non ha mai avuto figli, ma ha avuto una relazione di due anni con il rapper romano Gemitaiz, terminata nel 2019.