Damiano Michieletto: chi è, età, carriera, opera, chi è la moglie

Il celebre regista teatrale Damiano Michieletto oggi sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, la sua carriera e i successi internazionali.

Chi è Damiano Michieletto: età e carriera

Damiano Michieletto è nato a Venezia il 17 novembre del 1975, ha 47 anni ed è del segno dello scorpione. Il suo nome è noto nel mondo del cinema e del teatro: è uno dei più importanti registi in circolazione ha vinto numerosissimi premi ai festival europei. Si laurea nella facoltà di Lettere e poi decide di specializzarsi alla Scuola dell’Arte Drammatica di Milano. Conserva nel suo cassetto un sogno ben preciso: diventare un grande regista dell’Opera e il successo non si lascia attendere. Debutta nel 2003 con Svanda il Pifferiate, la prima opera diretta interamente da lui, che otterrà un gran clamore.

Le opere più importanti

La sua carriera spicca il volo ed è costellata di grandi successi. Dirige molte opere in giro per il mondo, tra i titoli più noti ricordiamo: Il trionfo delle belle nel 2004, La gazza ladra nel 2007. Nel 2012 debutta al suo primo festival a Salisburgo con La Bohéme. La sua interpretazione de “Il Barbiere di Siviglia” fa il giro del globo e arriva al Royal Opera House di Londra, all’Opéra di Parigi e al Liceu di Barcellona. Di recente, ha collaborato con la Scala di Milano, il Kongelige Teater di Copenhagen e sta per debuttare al teatro dell’Opera di Roma. Insomma, un’incredibile carriera ricca di successo in tutto il mondo.

Vita privata: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata del regista, non è mai stato molto chiaro in merito. Sappiamo con certezza che ha due figli: Daniel di 13 anni e Viola di 18. Pare che abbia un matrimonio fallito alle spalle, ma della sua ex moglie non ci sono notizie. Per un periodo ha fatto coppia con l’attrice Giulia Vecchio, conosciuta durante la preparazione di “Opera da tre soldi” di Brecht. Tra i due, però, la relazione non ha funzionato a causa dei molti impegni lavorativi di lui, che si trova quasi costantemente in viaggio tra l’Italia e l’estero.