Dani Alves, chi è il calciatore accusato di violenza sessuale a Barcellona: età, carriera, foto e Instagram

Nel corso di queste ore il calciatore brasiliano Dani Alves è finito al centro dell’attenzione mediatica ma questa volta il calcio non c’entra. L’uomo è infatti accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. La presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club. Al netto dell’accaduto che lo vede oggi protagonista, Alves può vantare una carriera calcistica di tutto rispetto. Approfondiamone meglio i successi che lo videro trionfare.

Dani Alves è stato arrestato: è accusato di violenza sessuale a Barcellona

La biografia di Dani Alves

Dani Alves è nato il 6 maggio del 1983 ed è un calciatore professionista brasiliano che gioca come terzino destro per il club della Liga MX UNAM, nonché per la nazionale brasiliana. Considerato uno dei più grandi terzini di tutti i tempi, Alves nel corso della sua carriera calcistica ha ottenuto davvero numerosi titoli: 46 quelli senior e 47 i titoli ufficiali complessivi. La sua carriera è iniziata nel Bahia nel 2001 e un trionfo dietro l’altro si è susseguito: numerose le vittorie con il Siviglia, nonché la vittoria di due coppe UEFA e la Copa del Rey. Ancora, Ales è entrato poi nel Barcellona per 32.5 milioni di euro, diventando, all’epoca, il terzo difensore più costoso di tutti i tempi.

I successi sportivi

Una carriera costellata di successi e riconoscimenti quella di Alves che nel 2016 venne ingaggiato dalla Juventus a parametro zero. Nella sua unica stagione con la squadra il calciatore ha vinto il titolo di serie A 2016-2017 e la Coppa Italia 2016-2017, arrivando anche a giocare nella finale di Champions League. Nel 2017 Alves si è unito al Paris Saint- Germain e nel 2019 è tornato in patria, nel San Paolo. Due anni dopo, il calciatore vinse anche il suo primo titolo con il club, trionfando nel campionato Paulista. Nel 2021 è poi tornato a giocate nel Barcellona.

Social

Alves è molto attivo su Instagram, il suo account è seguito da oltre 38mila persone.