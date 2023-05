Daniela Ferolla: chi è, età, carriera, altezza, chi è il fidanzato, Instagram, Miss Italia, sorelle, programmi tv, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta dall’amata conduttrice Francesca Fialdini. Oggi sarà una puntata molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi, arriverà in studio anche Daniela Ferolla, che si racconterà a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Conosciamola meglio!

Daniela Ferolla: chi è, età, carriera

Daniela Ferolla è nata a Vallo della Lucania il 7 maggio del 1984 ed è una nota conduttrice televisiva, ex modella e vincitrice del concorso di miss Italia 2001 che oggi ha 39 anni. Dopo la vittoria al concorso di bellezza, Daniela ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo (ma non solo): ha proseguito gli studi, si è laureata in Scienze della Comunicazione e nel 2005 ha condotto su Italia Teen Television il programma Music & Movies. Poi, ha recitato in alcune serie tv come Don Matteo e Orgoglio. Ha condotto diverse trasmissioni di successo sia con la Rai che su Mediaset. Attualmente conduce quotidianamente il programma Linea Verde su Rai 1.

La perdita della mamma

La storia della sua famiglia non è molto felice. Sappiamo che ha tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam, che nel 2019 ha partecipato al concorso Miss Italia. Il padre Fernando è un ex maresciallo dei Carabinieri, mentre la madre Anna Mautone è morta nel 2015, portata via da un cancro. Ha raccontato durante un’intervista: “Ci penso ancora tantissimo, ancora non me ne faccio una ragione. Avevo un rapporto molto profondo. Lei mi è stata molto vicina, quando ho vinto Miss Italia avevo 17 anni. Mi ha seguito e lì si è stretto ancora di più questo legame”.

Chi è il compagno, vita privata, figli, Instagram

Daniela Ferolla dal 22 ottobre del 2004 è legata sentimentalmente al manager Vincenzo Novari. Non si hanno molti altri dettagli perché lei è molto riservata sulla sua vita privata. Per rimanere aggiornati potete seguire il suo profilo Instagram con l’account ufficiale @daniela_ferolla vanta 220 mila followers. Inoltre, ha appena pubblicato il suo primo libro: “Un attimo di respiro”.