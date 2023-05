Daniela Ferolla, chi è il fidanzato Vincenzo Novari: età, lavoro, foto e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta dall’amata conduttrice Francesca Fialdini. Oggi sarà una puntata molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi, arriverà in studio anche Daniela Ferolla, che si racconterà a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Parlerà anche dell’adorato fidanzato Vincenzo Novari. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Conosciamola meglio!

La vita privata di Daniela Ferolla

Daniela Ferolla dal 22 ottobre del 2004 è legata sentimentalmente al manager Vincenzo Novari. Pare che il primo incontro tra i due risalga al 2011, durante l’edizione di Miss Italia a cui ha partecipato la showgirl. Tuttavia, sul momento tra i due non è nato nulla. Si sono rincontrati tre anni dopo e non si sono più lasciati. Nonostante tra loro ci siano 25 anni di differenza d’età, per loro non è mai stato un problema e sono molto felici insieme.

Chi è Vincenzo Novari: età e lavoro

Vincenzo Novari è nato a Genova il 4 giugno 1959, di professione è un manager per grandi aziende. Nel passato è stato amministratore delegato del comitato organizzativo Milano-Cortina. È stato eletto anche CEO del comitato organizzativo per le olimpiadi 2026. Si è laureato in economia e grazie alla sua bravura e professionalità, ha intrapreso subito una brillante carriera. È stato direttore marketing per L’Oreal, ma anche per Danone, Saiwa e Omnitel. Ha poi deciso di aprire una sua azienda: NHC Spa, con cui si occupa di marketing.

Vita privata, foto e Instagram del fidanzato

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni perché è molto riservato. Quel che è certo è che ha un matrimonio finito male alle spalle. D’altronde, ha 63 anni e quando ha incontrato la showgirl, ne aveva già 40. Non si hanno informazioni su chi sia la sua ex moglie, ma sappiamo che con lei ha avuto un figlio che ha circa 18 anni e si chiama Giulio. I due hanno un bel rapporto. Vincenzo Novari ha un profilo Instagram con oltre 5 mila followers, ma risulta privato.