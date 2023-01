Daniele Dal Moro, chi è il papà Gianni: età, lavoro, moglie, figli, cosa ne pensa di Oriana

Gianni Dal Moro è il padre del veronese Daniele Dal Moro. È un deputato, ma cosa sappiamo ancora sul padre del concorrente del Grande Fratello Vip?

Il padre di Daniele Dal Moro: Gianni

Gian Pietro Dal Moro, questo il suo nome completo all’anagrafe, è il padre di Daniele Dal Moro, concorrente della casa più spiata della TV, quella del Gf Vip, nonchè ex gieffino, perché ha partecipato al programma già nel 2019, quando alla conduzione c’era Barbara D’Urso. Scopriamo qualcosa in più sul padre del trentaduenne veronese, Gianni dal Moro. Gianni Dal Moro è nato a Verona il 23 maggio 1958, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 64 anni d’età.

Alle elezioni politiche del 2008 riceve la nomina a deputato, nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione Veneto. Nel 2009 è eletto capo della segreteria politica di Enrico Letta. Alle elezioni politiche del 2013, poi, viene rieletto deputato, carica che gli viene confermata anche nel 2018. In occasione delle primarie del PD nel 2019, dunque, è nominato presidente della Commissione Nazionale per il Congresso. Nei primi anni Ottanta, inoltre, è stato impegnato nel mondo sindacale, come componente della segreteria provinciale della categoria Funzione Pubblica, prima di passare, sul finire di quegli stessi anni, all’impegno politico nelle file della Democrazia Cristiana collaborando con il senatore Gianni Fontana.

Gianni coi figli Daniele e Michela

Il componente della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, Dal Moro, ha una moglie e due figli. Il più conosciuto è proprio Daniele, famoso per aver partecipato all’edizione del Gf nel 2019 e per aver preso il ruolo da tronista nel programma Uomini e Donne della De Filippi. Daniele ha anche una sorella minore, Michela, alla quale è molto legato. La moglie del deputato del PD è un’imprenditrice che lavora nel settore del marketing, della comunicazione e degli eventi.

Instagram

L’Onorevole Dal Moro è possibile trovarlo all’account @giannidalmoro. E’ seguito da 2.637 followers. Sul suo profilo, pubblica foto legate alla sua attività politica e la sfera privata.