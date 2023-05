Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati? Ultime news sulla coppia nata al GF VIP

A pochi mesi dalla fine del GF VIP, gira voce della conclusione della storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il loro legame, già entrato in crisi all’interno della Casa del Grande Fratello, si sarebbe gradualmente affievolito subito dopo l’esperienza del reality show, con l’attrice venezuelana vista anche girare all’estero senza il suo fidanzato nelle ultime settimane.

È finito l’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli?

Tra la coppia, al di là dei rumors che circolano tra giornali e web, non sarebbe finita. A far circolare la voce, sarebbero stati Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due avevano visto le ultime storie di Oriana Marzoli da sola a Madrid, ipotizzando come la sua storia con Daniele fosse in crisi o addirittura si fossero lasciati definitivamente, visto il viaggio in solitaria della venezuelana. Domande che, poste anche a Dal Moro da parte della Marzano, nei recenti giorni non avevano trovato conferma o smentita, incassando invece la totale mancanza di risposte in merito.

Lo scontro tra Dal Moro e Deianira Marzano

Deianira Marzano, comunque interessata a lanciare uno scoop sulla coppia degli “Oriele”, avrebbe ufficializzato dai suoi canali social la fine dell’amore tra Daniele Dal Moro e la Marzoli. Un post che, letto poi dallo stesso Daniele, avrebbe scatenato la furia del ragazzo, che avrebbe innescato un “botta e risposta” con l’influencer sia su WhatsApp che attraverso i social network. Una condizione, che, in maniera evidente, ha mostrato come gli Oriele sono ancora insieme, indipendentemente dal viaggio in solitaria di Oriana.

Oriana Marzoli tranquillizza i fan

La stessa Oriana Marzoli, attraverso il suo profilo Instagram, ha tranquillizzato i fan con un lungo post Instagram: “Comunque ragazzi, sto leggendo delle cavolate in queste ore. Non capisco nemmeno perché escono. Guardate che è tutto ok. Tutto, tutte le domande che mi state facendo, la risposta è che va tutto bene. Adesso torno in Italia, martedì farò uno shooting per la mia capsule. State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere affatto. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale a come quando sono uscita dal programma”.