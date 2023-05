Viaggi Pazzeschi su TV8 con Victoria Cabello e Paride Vitale: anticipazioni e come funziona il programma

Un programma tutto nuovo, quello che sta per andare in onda su TV8, con la presenza inconfondibile di Vittoria Cabello. Il titolo, poi, è tutto un programma: Viaggi Pazzeschi, ed andrà in onda a partire da questa sera, martedì 23 maggio, alle ore 21:30. Ecco qualche dettaglio, allora, sulla nuova programmazione e il nuovo format che ci attende.

Pechino Express 2023, chi sono i finalisti? Coppie in finale e anticipazioni ultima puntata

Viaggi Pazzeschi su TV8 con Victoria Cabello e Paride Vitale

Vittoria Cabello torna in TV, e lo fa con un programma tutto nuovo, dal titolo Viaggi Pazzeschi, in onda da martedì 23 maggio alle 21:30 su TV8. In questa nuova avventura, però, non sarà sola, perché ad affiancarla ci sarà anche il suo grande amico Paride Vitale, con il quale ha condiviso diverse esperienze, soprattutto dopo il trionfo della coppia a Pechino Express 2022. Del resto, ai nostri lettori non sarà sfuggito il fatto che il titolo del nuovo programma trae spunto proprio dal nome scelto per partecipare al gioco televisivo di Sky, ovvero ”I Pazzeschi”. Infatti, proprio dopo la vittoria di Pechino Express, aveva dichiarato: “Ho voglia di fare tv. Mi era passata per un sacco di tempo però Pechino è stato il motore. Ho lavorato tanto sui programmi dietro le quinte e scrivendoli ero ammirata dal lavoro della squadra”.

Com’è il nuovo programma Viaggi Pazzeschi

Dunque, il format è abbastanza semplice: i due amici di una vita mostreranno al loro pubblico tv sei città europee, e non solo, e grazie all’aiuto di alcune guide locali, andranno anche in sfida tra loro. Sono, come detto, almeno sei le destinazioni, nel dettaglio: Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool. In ogni puntata che andrà in onda, i due viaggiatori dovranno fare affidamento su tre italiani trasferiti in quelle città, e che prenderanno il nome di ”local”. Questi, poi, avranno il compito di proporre un itinerario della città che vada ben oltre il classico tour turistico e convenzionale di sempre. I due amici, ovviamente, saranno ignari di tutte le proposte, così come il pubblico da casa del resto, e dunque vivranno delle vere e proprie avventure, tra l’altro riproducibili anche dal pubblico a casa, qualora qualcuno decidesse di effettuare lo stesso itinerario.

Quando le prossime puntate?

Dopo il primo appuntamento fissato proprio per questa sera, martedì 23 maggio 2023, sarà possibile vedere il programma in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Per quanto riguarda le altre puntate in programma, verranno trasmesse nei seguenti giorni: