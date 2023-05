Pechino Express 2023, chi sono i finalisti? Coppie in finale e anticipazioni ultima puntata

Pechino Express sta per giungere al capolinea e tra una settimana esatta, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata del reality show targato Sky, quello tutto all’insegna dell’avventura. Ma cosa è successo nella semifinale del 4 maggio? E quale coppia è stata eliminata? Chi dei viaggiatori, invece, è riuscito ad arrivare fino alla finale?

Quale coppia è stata eliminata nella semifinale di Pechino Express 2023

La nona tappa, quella della semifinale di Pechino Express, ha preso il via da Oudong con un compagno di viaggio inaspettato: Jake La Furia, che è stato il malus musicale delle coppie. Poi, in un villaggio galleggiante di Kampong Loung le prime due coppie si sono sfidate nell’avvincente prova vantaggio, che permette di salire di una posizione nella classifica. La tappa finale è stata a Battambang, tra infortuni, corse e voglia di arrivare primi. Ma cosa è successo? E quale delle quattro coppie è stata eliminata?

Il gioco va verso le battute finali e, dopo l’eliminazione di ieri, che ha visto l’esclusione dei Siculi, sono tre le coppie rimaste in gara che combatteranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione di Pechino express. Ad essere rimasti in gara sono: le Mediterranee, gli Italoamericani e i Novelli Sposi. Tanta la suspense per i telespettatori che aspettano di vedere come andrà a finire il reality. Non resta che aspettare l’appuntamento della prossima settimana, con la finalissima, per conoscere chi sarà il vincitore del programma.

I finalisti e data ultima puntata

Dopo l’eliminazione delle Attiviste, Giorgia Soleri e l’amica Federica Fabrizio, quattro le coppie arrivate fino in semifinale:

Qualcuno di loro ha dovuto lasciare la gara a un passo dalla fine? Chi prenderà il posto dei vincitori della scorsa edizione Victoria Cabello e Paride Vitale? La gara si fa davvero difficile, le tensioni sono alle stelle e la sfida, dall’inizio, è tra due coppie: i Novelli Sposi da una parte e gli Italo Americani dall’altra. Se la vedranno in finale?

In aggiornamento

In attesa di scoprire le coppie finaliste di questa decima edizione, una certezza c’è: la finale di Pechino Express 2023 andrà in onda giovedì 11 maggio, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now Tv (sempre per gli abbonati). Chi trionferà? Non ci resta che pazientare ancora un po’: nonostante il reality sia registrato, spoiler non ce ne sono!