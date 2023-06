Danny Quinn: chi è, età, carriera, oggi, vita privata, moglie, figli, dove vive, film, foto e Instagram

Ci sarà anche il noto attore Danny Quinn in studio da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’amato e seguitissimo talk del pomeriggio di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Figlio del famosissimo attore Anthony Quinn, Danny oggi ha 59 anni. Nato a Roma ha intrapreso la stessa carriera dei genitori (la mamma è Jolanda Addolori) dividendosi tra televisione e cinema. In Italia ha ottenuto fama e visibilità anche per via della sua partecipazione ad alcuni reality, come la Fattoria. Vediamo allora tutto quello che sappiamo sull’attore.

Dagli esordi al successo, la carriera di Danny Quinn

Il suo debutto arriva alla fine degli anni ’80 dove recita insieme al papà e ai suoi due fratelli, Francesco e Lorenzo. Negli anni ha lavorato sia negli Stati Uniti che in Italia interpretando vari ruoli sia per la televisione che per il cinema. Non solo. Nel 1989 lo troviamo anche come presentatore del Festival di Sanremo (ci tornerà poi nel 2013 come ospite)insieme a Rosita Celentano, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin; lavora inoltre come produttore e regista, fino ad arrivare, in anni più recenti, ad intraprendere la strada dei reality show, come nel 2004 quando partecipa e vince la prima edizione de La Fattoria.

Film Danny Quinn, televisione

Tra i film in cui l’attore ha recitato, tra gli altri, troviamo:

I 5 della squadra d’assalto

Stradivari

Donne in bianco

Il sottile fascino del peccato

Mentre tra i programmi tv, tra miniserie e fiction, menzioniamo I Promessi sposi, Maria Maddalena, Cuccioli, Don Matte, RIS Roma – Delitti imperfetti.

La vita privata dell’attore italo-americano, ex moglie, compagna attuale

Il suo nome completo è Daniele Anthony Quinn. E’ nato a Roma il 16 aprile del 1964 e quest’anno ha compiuto pertanto 59 anni. E’ stato sposato per due anni con Lauren Holly, attrice statunitense con cittadinanza canadese (che ha poi avuto altri due matrimoni, tra cui quello con Jim Carrey). I suoi genitori, come visto, sono Anthony Quinn e Jolanda Addolori. Oggi invece Danny Quinn si è risposato con Nancy Maamari. Libanese, conduce un programma a Beirut. La coppia, che ha una figlia, Luna, si è conosciuta in Sardegna.

Quanti fratelli ha Danny Quinn, chi sono tutti i figli di Anthony Quinn

Danny ha inoltre altri 12 tra fratelli e sorelle. I loro nomi sono Chris, Christina, Catalina, Duncan, Valentina nati dal primo matrimonio del padre e Francesco – scomparso nel 2011 – e Lorenzo nati dalla relazione con la Addolori. Infine altri tre Sean, Alex e Antonia e Ryan (e un altro che però non ha voluto avere legami con il resto della famiglia). Dei figli sopramenzionati Chris è morto quando aveva appena tre anni: