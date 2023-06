Danny Quinn, chi è il padre Anthony Quinn: età, carriera, come è morto, film, figli, mogli e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma ed Enzo Miccio, il noto wedding planner, anche Danny Quinn, modello, attore e regista italiano. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Lui, per chi non lo sapesse, è figlio del noto attore messicano, naturalizzato statunitense, Anthony Quinn e dell’attrice italiana Jolanda Addolori.

Dagli esordi al debutto di Anthony Quinn, cosa sappiamo

Anthony Quinn è nato in Messico nel 1915 ed è morto a Bristol il 3 giugno del 2001. Lui è stato un noto attore, un caratterista dal fisico imponente e dai lineamenti rudi. Nel corso della sua carriera ha interpretato tantissimi personaggi, ha lavorato in molti film di successo a Hollywood e Cinecittà e ha ottenuto due premi Oscar come miglior attore non protagonista: nel 1953 per l’interpretazione di Eufemio Zapata, fratello del rivoluzionario Emiliano Zapata nel film Viva Zapata, e nel 1957 per l’interpretazione del pittore Paul Gauguin in Brama di vivere. Ha girato, tra gli anni ’50 e ’60, molte pellicole come La strada, Ombre bianche.

Il successo con Zorba il greco (e non solo)

L’attore è sicuramente noto per aver interpretato il protagonista di Zorba il greco, una delle due candidature all’Oscar come miglior attore protagonista. Sappiamo, inoltre, che nel 1953 si è trasferito in Italia, ha recitato in molti film prodotti a Cinecittà, tra cui Ulisse. E che ha avuto, sempre, grande passione per l’arte: nonostante la recitazione, infatti, ha continuato a dipingere e scolpire.

La vita privata, i figli, le storie d’amore di Anthony Quinn

Ma veniamo alla vita privata. L’attore ha avuto, in totale, 12 figli da 4 donne diverse. Nel 1965 ha divorziato dalla prima moglie Katherine DeMille: dal loro amore sono nati cinque figli. Christopher, morto nel 1941 a 2 anni, Christina, Catalina, Duncan e Valentina. Nel 1966, invece, si è sposato per la seconda volta con la costumista italiana Jolanda Addolori, dalla quale ha avuto tre figli: Francesco morto nel 2011, a 48 anni, per un infarto, Danny e Lorenzo, oggi noto scultore. Questo matrimonio è stato burrascoso: l’attore dal 1971 al 1985 ha avuto una storia extraconiugale con Friedel Dunbard e dall’amore sono nati Sean e Alex. Il matrimonio si è rotto definitivamente nel 1993, quando Quinn ha iniziato una relazione con la segretaria Kathy Benvin: dall’amore sono nati Antonia e Ryan.

La morte nel 2001, cosa è successo

Anthony Quinn è morto all’età di 86 anni per una crisi respiratoria causata da un cancro alla gola. Si è spento a Bristol, dove aveva trascorso l’ultima parte della sua vita. E oggi è sepolto nella cripta di famiglia, a Bristol.

Foto IG @anthonyquinnestate