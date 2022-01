Enzo Miccio: chi è, età, carriera, abiti da sposa 2022, chi è il compagno, vita privata, altezza, Instagram, wedding planner

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche Enzo Miccio, che per la prima volta si racconterà tra vita privata e carriera da wedding planner.

Enzo Miccio: chi è, età, lavoro

Enzo Miccio, all’anagrafe Vincenzo Miccio, è nato a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio del 1971. E’ cresciuto a Boscotrecase prima di trasferirsi a Milano. Qui ha frequentato lo IED Istituto Europeo di Design e ha iniziato a dedicarsi all’organizzazione di eventi di moda. Ha collaborato con testate giornalistiche con fotodocumentari su tematiche di moda, scenografia e arredo della tavola. Enzo Miccio ha partecipato come disegnatore anche alla rivista White Sposa.

Ha debuttato nel mondo dell’organizzazione eventi e matrimonio nel 1999 e nel 2001 ha fondato la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. Nel 2009 ha aperto una propria accademia, la Enzo Miccio Academy, dove impartisce sia corsi per gli organizzatori di matrimoni che per moda e cura della propria immagine. Nel 2005 Enzo ha debuttato in televisione con il programma Wedding Planners e dal 2009 ha iniziato la conduzione di Ma come ti vesti?. Nel 2020, invece, ha partecipato con Carolina Giannuzzi, sua assistente, al programma di Rai 2 Pechino Express. La coppia si è classificata al secondo posto.

Enzo Miccio: chi è il compagno, vita privata

Enzo Miccio è omosessuale. Ha partecipato come ospite ed opinionista in numerosi trasmissioni televisive: Domenica Live, Che tempo che fa, Quelli che il calcio. Nel 2018, inoltre, Enzo Miccio ha ricevuto anche una parte nella pellicola Puoi baciare lo sposo.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @enzomiccio vanta 881 mila followers.