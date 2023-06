Danny Quinn, chi è l’ex moglie: compagna attuale, età, vita privata, figli

Danny Quinn è uno dei 13 figli del celebre attore americano Anthony Quinn. Sua mamma è sempre un’attrice, Jolanda Addolori, con la quale poi il divo si è separata. Tra i fratelli Quinn cinque l’attore li aveva avuti dal primo matrimonio mentre tre sono nati dall’unione con la Addolori (oltre a Danny ci sono Francesco e Lorenzo). Infine gli ultimi cinque nati da altre relazioni. Ma che dire della vita privata di Danny? Oggi è sposato? Ha figli? Ecco tutte le informazioni che abbiamo su di lui.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Danny Quinn, chi è l’ex moglie

Danny Quinn oggi ha 59 anni. Nella sua vita professionale ha deciso di intraprendere lo stesso percorso dei genitori, quello di attore. Dopo il debutto alla fine degli anni ’80 in carriera Danny si è diviso tra cinema e televisione, facendo anche alcune apparizioni come conduttore (al Festival di Sanremo) e ospite tv. Non ultima la partecipazione alla prima edizione del reality La Fattoria poi vinta. Per quanto riguarda la sua vita privata l’attore, nato a Roma, è stato sposato con l’attrice americana – ma anche con cittadinanza canadese – Lauren Holly che i più ricordano anche per il matrimonio con Jim Carrey (brevissimo, appena 1 anno) dopo la fine della relazione proprio con Danny Quinn. La Holly è stata poi sposata un’altra volta: nel 2001 si è unita in matrimonio con il canadese Francis Greco, con cui ha adottato tre bambini, Alexander, George ed Henry.

Danny Quinn, chi è la compagna attuale

Oggi invece Danny Quinn ha una nuova moglie che si chiama Nancy Maamari. Libanese, conduce un programma a Beirut. La coppia, che ha una figlia, Luna, si è conosciuta in Sardegna.

Chi sono i fratelli di Danny Quinn

L’intera discendenza del divo americano Anthony Quinn ancora oggi non è stata ricostruita completamente. Sono almeno 13 i figli ma, come spiegato in un’intervista rilasciata proprio da Danny al CorrSera, ce ne sarebbero forse anche altri due in Messico. Due, purtroppo, sono scomparsi: Chris, morto a soli tre anni, e Francesco. Dalla prima relazione di Anthony Quinn sono nati Chris, Cristina, Catalina, Duncan e Valentina. Quindi dal matrimonio con Jolanda Addolori ci sono Francesco, Danny e Lorenzo. Infine Sean, Alex, Antonia e Ryan nati da altre relazioni dell’attore, così come Matthiew, che però non ha voluto avere legami con il resto della famiglia.